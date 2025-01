C’è un nuovo canale di calcio gratis per chi ha queste tv

TCL, azienda leader nel settore dell’elettronica di consumo, ha recentemente annunciato una collaborazione con FIFA+ per lanciare un nuovo canale di calcio gratis, si tratta di FIFA+ FAST sulla sua piattaforma di streaming gratuita, TCL Channel. Questa iniziativa mira a offrire agli utenti delle Smart TV TCL un accesso privilegiato a una vasta gamma di contenuti calcistici, inclusi documentari, partite storiche e momenti salienti delle competizioni FIFA.

Canale calcio gratis, chi può vederlo?

La partnership tra TCL e FIFA+ si inserisce in una strategia più ampia di TCL volta a rafforzare la propria presenza nel mondo dello sport. In Italia, ad esempio, TCL è diventata partner ufficiale delle Nazionali Italiane di calcio fino al 2026. Questa collaborazione con FIFA+ rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, offrendo agli utenti contenuti esclusivi direttamente sulle loro Smart TV.

Il canale FIFA+ è disponibile gratuitamente per gli utenti di Smart TV TCL attraverso l’applicazione TCL Channel, preinstallata sui dispositivi dell’azienda. Per accedere ai contenuti, gli utenti devono semplicemente avviare l’app, senza necessità di download aggiuntivi o abbonamenti.

Questa semplicità d’uso rende i contenuti facilmente fruibili, migliorando l’esperienza dell’utente.

Le piattaforme FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) come TCL Channel offrono contenuti gratuiti supportati da pubblicità. Questo modello consente agli utenti di accedere a una varietà di programmi senza costi diretti, mentre le entrate derivano dagli inserzionisti che pagano per posizionare annunci all’interno dei contenuti. Per i produttori di Smart TV come TCL, l’integrazione di piattaforme FAST rappresenta un’opportunità per generare entrate aggiuntive attraverso la pubblicità, oltre a migliorare l’attrattiva dei loro dispositivi offrendo contenuti esclusivi.

Canale calcio gratis, possibili introiti e implicazioni economiche

Sebbene i dettagli finanziari specifici della partnership tra TCL e FIFA+ non siano stati resi pubblici, è plausibile che entrambe le parti traggano vantaggio economico dall’accordo.

Per TCL, l’offerta di contenuti esclusivi come quelli di FIFA+ potrebbe tradursi in un aumento delle vendite di Smart TV, grazie all’attrattiva aggiuntiva per gli appassionati di calcio. Inoltre, le entrate pubblicitarie generate dalla piattaforma FAST potrebbero rappresentare una fonte significativa di profitto. Per FIFA+, la collaborazione offre l’opportunità di ampliare la propria audience, raggiungendo direttamente gli utenti delle Smart TV TCL e aumentando la visibilità dei propri contenuti.

La partnership tra TCL e FIFA+ per l’introduzione del canale FIFA+ FAST su TCL Channel rappresenta una mossa strategica che beneficia entrambe le parti. Gli utenti ottengono accesso gratuito a contenuti calcistici di alta qualità, mentre TCL e FIFA+ possono capitalizzare su nuove opportunità di monetizzazione e ampliamento del pubblico. Questa iniziativa evidenzia l’importanza crescente delle piattaforme FAST nel panorama dell’intrattenimento digitale e il ruolo strategico delle partnership tra produttori di dispositivi e fornitori di contenuti.

Evoluzione del mercato delle piattaforme FAST e il ruolo di TCL

Negli ultimi anni, il settore delle piattaforme FAST ha registrato una crescita significativa, con sempre più aziende che adottano questo modello per diversificare le proprie entrate pubblicitarie.

Secondo un report di Omdia, il mercato globale delle piattaforme FAST dovrebbe superare i 12 miliardi di dollari entro il 2027, con un tasso di crescita annuo superiore al 20%. TCL si inserisce perfettamente in questa tendenza, sfruttando la sua presenza consolidata nel mercato delle Smart TV per creare un ecosistema di contenuti sempre più integrato.

Con l’introduzione del canale FIFA+ FAST, l’azienda non solo offre un valore aggiunto ai propri utenti, ma si posiziona anche come uno dei principali player nell’industria dello streaming gratuito supportato da pubblicità. Questo potrebbe spingere altre case produttrici di TV a stringere accordi simili con fornitori di contenuti, alimentando ulteriormente la competizione nel settore.

In sintesi.