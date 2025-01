BTp Più, come posso comprare il nuovo bond retail del Tesoro?

Mancano poche settimane all’avvio del collocamento del nuovo bond retail del Tesoro, che si terrà da lunedì 17 al venerdì 21 febbraio, salvo chiusura anticipata. Venerdì 14 saranno resi noti sia i tassi di interesse che il codice ISIN. In questo articolo, ci concentreremo su come comprare il BTp Più, avendo presente per prima cosa quali sono le sue caratteristiche essenziali.

Bond dedicato al mercato retail

Si tratta di un titolo di stato riservato esclusivamente agli investitori retail, che per semplificare diciamo spesso essere le “famiglie”, vale a dire gli investitori individuali. Esso avrà durata di 8 anni, ma a coloro che lo prenoteranno in fase di collocamento sarà offerta l’opzione di rimborso anticipato del capitale alla pari dopo 4 anni, a patto ovviamente di averlo ancora in portafoglio.

Chi vorrà continuare a tenere il titolo per i restanti 4 anni, potrà beneficiare come tutti gli altri delle cedole più alte fissate proprio dal quinto all’ottavo anno.

Come posso comprare il BTp Più? Valgono le stesse regole fissate per le precedenti emissioni retail. La prenotazione avviene presso la filiale bancaria o l’ufficio postale in cui detengo il conto deposito titoli. Non è necessario recarvisi fisicamente, essendo possibile farlo anche accedendo al proprio conto corrente online, se dotato delle funzioni di home banking. Nei giorni del collocamento, tre saranno i dealers incaricati dal Tesoro di gestire le prenotazioni: Intesa Sanpaolo, Monte Paschi di Siena e Unicredit.

Come comprare BTp Più senza commissioni

L’acquisto minimo sarà per 1.000 euro e multipli di 1.000 euro. Il pagamento avverrà alla data di regolamento che verrà comunicata dal Tesoro e che sarà successiva al termine del collocamento. Da quel giorno decorrono gli interessi e gli investitori potranno anche rivendere il titolo sul Mercato obbligazionario Telematico di Borsa Italiana. Altro aspetto da considerare: tra i vantaggi di prenotare in fase di collocamento c’è l’acquisto del bond alla pari (100% del valore nominale) e senza commissioni. L’acquisto sul MoT, invece, prevedrà l’applicazione delle commissioni fissate dalla propria banca in base alle condizioni contrattuali.

E’ importante capire sin da subito come comprare BTp Più per evitare spese inutili come le commissioni bancarie e la perdita di un’opzione di rimborso molto interessante, se l’operazione avviene sul mercato secondario e non durante il collocamento.

Non è marginale avere la possibilità di dimezzare la durata dell’investimento a 4 anni. In un eventuale contesto di rialzo dei rendimenti, infatti, i bond perderebbero valore sul mercato e rivenderli comporterebbe perdite per l’investitore. Ma l’obbligazionista della prima ora avrebbe l’opportunità di uscire dal mercato senza perdite dopo i primi 4 anni, facendosi rimborsare il titolo dal Tesoro al 100% del suo valore nominale.

[email protected]