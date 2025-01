Modello 730/2025: le scadenze per dichiarazione, pagamenti e modifiche

Il calendario fiscale per il Modello 730/2025, anche se al momento ancora in bozza, delinea già le principali cadenze per i contribuenti italiani. Sebbene, si attende il modello nella sua versione definitiva, alcune date possono già mettersi in agenda (salvo future proroghe).

E’ possibile, quindi, tracciare un quadro chiaro dei principali appuntamenti da rispettare per evitare ritardi o sanzioni.

Disponibilità del Modello 730 Precompilato: 30 Aprile 2025

Il primo termine cruciale del calendario fiscale 2025 in merito al 730 è fissato al 30 aprile 2025, quando l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il Modello 730/2025 precompilato.

Come di seguito, il documento includerà i dati forniti dai sostituti d’imposta, dalle banche, dalle assicurazioni e da altri enti. Questa fase iniziale rappresenta un importante punto di partenza per milioni di contribuenti, che potranno successivamente accettare, modificare o integrare il modello precompilato.

Al momento, tuttavia, non sono ancora conoscibili le date precise da cui sarà possibile iniziare l’accettazione, la modifica e l’invio del Modello 730 precompilato. È consigliabile rimanere aggiornati attraverso le comunicazioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per evitare disguidi.

La scadenza finale per l’invio del modello 730/2025, sia nella sua versione precompilata che ordinaria, è fissata al 30 settembre 2025. Entro questi dati, i contribuenti devono assicurarsi di aver completato l’intera procedura, inviando il documento attraverso i canali telematici predisposti. Possibile rivolgersi anche ai CAF o professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.).

Scadenze versamento del 730 senza sostituto

Per chi presenta il Modello 730 senza sostituto d’imposta, le scadenze legate ai versamenti IRPEF assumono un ruolo di primaria importanza. Ecco le principali date da considerare:

30 Giugno 2025

Entro questa data, i contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta devono provvedere al pagamento del saldo IRPEF 2024 e del primo acconto IRPEF per il 2025. Chi non riesce a rispettare questa scadenza ha la possibilità di effettuare il pagamento entro i successivi 30 giorni (ossia entro il 30 luglio 2025 ) applicando una maggiorazione dello 0,40%.

1° Dicembre 2025

Dopo questa data si apre il ravvedimento operoso.

Questo termine riguarda il pagamento del secondo o unico acconto IRPEF per l’anno 2025. La scadenza originaria del 30 novembre è posticipata al giorno successivo, poiché il 30 cade di domenica. È importante rispettare questa scadenza per evitare sanzioni e interessi. Anche qui se si salta la scadenze c’è il salvagente del ravvedimento operoso.

Per coloro che fanno il 730 avendo sostituto d’imposta, tutte le trattenute a debito saranno fatte direttamente in busta paga/cedolino pensione. Quindi, non bisogna preoccuparsi di rispettare le suddette scadenze di versamento.

Il 730 integrativo: termine del 25 Ottobre 2025

Un altro appuntamento significativo riguarda la possibilità di presentare un Modello 730 integrativo. Questa opzione è riservata a chi si accorge di aver commesso errori o omissioni nella dichiarazione già inviata e desidera correggerli. La data ultima per procedere con questa integrazione è il 25 ottobre 2025 .

Il 730 integrativo rappresenta una soluzione utile per rettificare eventuali inesattezze senza dover ricorrere a una procedura più complessa, come la dichiarazione integrativa o il ravvedimento operoso.

Riassumendo