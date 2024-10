Certificato su Semiconduttori con ritorno annuo del 14,50%

Oggi torniamo su un certificate firmato Marex Financial molto interessante, ossia lo IT0006765983, un certificato per investire su 3 aziende operanti sul settore dei dispositivi a semiconduttore.

Innanzitutto, per ricapitolare, è scritto su 3 azioni quotate in Francia e in America, al CAC40 e al NASDAQ100, ossia rappresentate rispettivamente da: STMicroelectronics (STMPA), Advanced Micro Devices (AMD) e Nvidia (NVDA).

Il certificato è molto interessante poiché elargisce un corposo flusso cedolare condizionato con effetto memoria.

In 2° luogo presenta barriere condizionate conservative su capitale e cedole (50% dei Valori Iniziali).

In 3° luogo è senza autocall, ed è quindi possibile calcolare con certezza il massimo rendimento potenziale che potrebbe elargire il certificato di Marex Financial.

4° punto presenta una scadenza di medio-breve termine.

5° punto degno di nota, è il certificato gemello del DE000VM0L3F5 di Vontobel, solo che presenta cedole più elevate e STM a circa il 103% (con i mercati italiani aperti) invece che a circa il 56,5% dei Valore Iniziale per quello di Vontobel.

6° punto è acquistabile in lettera ora sotto la pari, a circa 988,65 Euro (intorno alle 11:25 del 31.10.2024)

Si passa ora a calcolare i rendimenti massimi potenziali del conto Profit&Loss a scadenza del prodotto targato Marex Financial.

Marex Financial Certificati Phoenix Memory: Conto P&L del Payoff a Scadenza

Questa la struttura di rimborso del contratto di Marex Financial a scadenza, con AMD come WO a circa 148,60 USD (= 88,51% del Valore Iniziale) come Valore di Mercato corrente, a mercati americani chiusi ma con quelli italiani aperti:

Come si può vedere il rendimento massimo potenziale lordo (condizione: sottostanti>50% dei Valori Iniziali) è dato da un totale di 1272,16 Euro a poco meno di 2 anni, corrispondente al 28,68% (circa 14,50% annualizzato), ossia se il WO (coeteris paribus sugli altri sottostanti) non scende oltre il -43,50% dall’attuale quotazione.

Al contrario, se il WO scende con più forza si calcola il payoff a scadenza (ossia il valore di rimborso teorico) come il valore nominale moltiplicato per il Valore Potenziale del sottostante WO (dato da Pr. Sottost. nella tabella), il tutto diviso per il Valore Iniziale del WO (il tutto da il Val Rimb Cert).

Per una maggiore disamina delle caratteristiche del certificato firmato Marex Financial e dei sottostanti si rimanda a come investire su semiconduttori.

