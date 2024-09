Info 730: il videotutorial ufficiale per chi non l’ha ancora inviato

La dichiarazione dei redditi 2024 si avvicina, e per affrontarla con serenità è fondamentale conoscere tutte le risorse messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il video tutorial sul 730 precompilato, insieme al sito “info730”, rappresenta un aiuto pratico e concreto per i contribuenti, rendendo il processo più semplice e accessibile.

Con una scadenza fissata al 30 settembre per il modello 730 e al 31 ottobre per il modello Redditi, è essenziale prepararsi per tempo e sfruttare tutte le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Con questi strumenti, gestire la dichiarazione dei redditi non è mai stato così facile e alla portata di tutti.

730 precompilato: una nuova modalità di invio semplificata

Nell’ultimo, la procedura per la compilazione e l’invio del 730 è stata notevolmente semplificata, grazie a una nuova interfaccia che facilita l’utente passo dopo passo fino alla trasmissione definitiva. Dai dati iniziali raccolti, emerge che oltre il 50% dei modelli già trasmessi al Fisco è stato inviato utilizzando questa modalità semplificata.

Questo significa che molti contribuenti hanno beneficiato del nuovo sistema, che si distingue per l’utilizzo di un linguaggio più accessibile e intuitivo. È interessante notare che più di 4 modelli precompilati su 10 sono stati accettati senza apportare modifiche, un segno che il sistema è in grado di gestire correttamente una gran parte delle informazioni necessarie.

Accesso al 730 precompilato: Spid, Cie o Cns

Per accedere al proprio modello precompilato, i contribuenti devono entrare nell’apposito applicativo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’accesso può essere effettuato tramite diverse credenziali digitali, tra cui lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). Queste opzioni garantiscono un accesso sicuro e personalizzato, permettendo a ciascun utente di visualizzare il proprio modello e verificarne il contenuto.

Per chi preferisce non occuparsi personalmente della propria dichiarazione, esiste la possibilità di delegare una persona di fiducia, come un familiare.

Questa delega può essere facilmente attivata online, direttamente nella propria area riservata. In alternativa, è possibile inviare una pec o recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate per richiedere l’abilitazione. Detta opzione si rivela particolarmente utile per chi non ha dimestichezza con gli strumenti digitali o preferisce affidarsi a un esperto per gestire correttamente la procedura.

L’alternativa è anche rivolgersi ad un CAF o intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro, ecc.).

Le date in rosso sul calendario

È importante ricordare che il termine ultimo per l’invio del 730 precompilato è fissato per il 30 settembre 2024. Stessa scadenza anche per il 730 ordinario. Tuttavia, per chi utilizza il modello Redditi, è previsto più tempo a disposizione: in questo caso, la scadenza è fissata al 31 ottobre 2024.

Queste date devono essere tenute ben presenti dai contribuenti per evitare sanzioni e ritardi che potrebbero compromettere la corretta gestione fiscale. Chi dovesse saltare il 31 ottobre potrà rimediare entro 90 giorni successivi pagando sanzione di 25 euro (dichiarazione redditi tardiva). Dopo i 90 giorni, se la dichiarazione non è inviata scatta l’omissione con applicazione di sanzioni piene dall’Agenzia Entrate.

Il video tutorial: un aiuto pratico

L’Agenzia delle Entrate ha creato un video tutorial che rappresenta una risorsa preziosa per chi desidera affrontare la dichiarazione dei redditi in modo autonomo. Il video è disponibile sul canale YouTube ufficiale dell’Agenzia e illustra, in modo chiaro e dettagliato, tutti i passaggi necessari per consultare e inviare il 730 precompilato. Lo strumento risponde a molte delle domande frequenti che gli utenti potrebbero avere, fornendo indicazioni pratiche e immediate.

Oltre al video tutorial, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un sito web dedicato, chiamato “info730”. Questo portale rappresenta una guida completa per i contribuenti che necessitano di ulteriori informazioni sul modello 730 precompilato. Su questo sito è possibile trovare risposte alle domande più comuni, chiarimenti sulle procedure da seguire e aggiornamenti normativi utili per la corretta compilazione della dichiarazione.

L’importanza della semplificazione e dell’innovazione digitale

Grazie a questa risorsa, i contribuenti possono gestire autonomamente e con sicurezza la propria dichiarazione dei redditi, sfruttando tutte le potenzialità del modello precompilato.

Uno degli aspetti più apprezzati di questa nuova modalità di gestione del 730 è proprio la semplificazione del processo. Grazie a un’interfaccia intuitiva e a istruzioni chiare, i contribuenti possono seguire i passaggi richiesti senza difficoltà. Questo non solo facilita l’invio della dichiarazione, ma riduce anche il rischio di errori, garantendo maggiore serenità a chi si occupa di gestire autonomamente i propri obblighi fiscali. Inoltre, il fatto che una buona parte dei modelli precompilati sia accettata senza modifiche dimostra che il sistema è in grado di fornire dati accurati e completi, limitando la necessità di interventi correttivi da parte dell’utente.

Il processo di digitalizzazione messo in atto dall’Agenzia delle Entrate rappresenta un passo avanti significativo nell’ambito della gestione fiscale in Italia. L’introduzione di strumenti come il video tutorial e il sito “info730” è il risultato di un impegno costante per migliorare l’esperienza degli utenti e semplificare le procedure burocratiche. Questo approccio proattivo dimostra quanto sia importante fornire un supporto continuo ai cittadini, soprattutto in ambiti complessi come quello fiscale. La possibilità di accedere al 730 precompilato online, di delegare a persone di fiducia e di ricevere assistenza tramite guide e video dimostra come l’innovazione digitale possa migliorare l’interazione tra cittadino e amministrazione pubblica.

Riassumendo