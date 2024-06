La visura catastale è un documento fondamentale per chiunque possieda un immobile o abbia intenzione di acquistarne uno. Fornisce informazioni dettagliate su un determinato bene immobile, incluse la sua ubicazione, i dati anagrafici dei proprietari, la rendita catastale, e altre caratteristiche tecniche. Ma quanto costa ottenere una visura catastale in Italia oggi?

Quando si considera il costo per ottenere una visura catastale, è importante valutare non solo il prezzo diretto del servizio, ma anche il tempo e l’efficienza del processo. Ad esempio, richiedere una visura online può essere più conveniente in termini di tempo rispetto a recarsi fisicamente agli uffici, nonostante i costi possano essere simili.

Inoltre, per chi necessita di visure catastali frequenti o per un gran numero di immobili, potrebbe essere vantaggioso stipulare convenzioni con intermediari che offrono pacchetti di servizi a prezzi scontati.

Cos’è una visura catastale?

Prima di addentrarci nei costi, è importante comprendere cos’è una visura catastale. Si tratta di un documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (sezione Catasto) che contiene informazioni su:

dati identificativi dell’immobile: Comune di ubicazione e indirizzo, sezione, foglio, particella e subalterno;

dati anagrafici dei proprietari: Nome, cognome, codice fiscale;

dati tecnici: Destinazione d’uso, categoria catastale, classe, consistenza e rendita catastale.

Perché serve

La visura catastale è necessaria in molteplici situazioni, come la compravendita di immobili, la richiesta di mutui, le pratiche edilizie, e la gestione delle imposte sugli immobili. In dettaglio:

acquisto di un immobile: la visura fornisce la sicurezza che l’immobile non presenti problemi nascosti, come ipoteche o discrepanze nei dati catastali;

richiesta di un mutuo: le banche richiedono spesso la visura catastale per valutare l’immobile come garanzia del prestito;

regolarizzazione urbanistica: il documento verifica che l’immobile sia conforme alle norme urbanistiche e catastali;

gestione fiscale: la rendita catastale che si evince dalla visura è essenziale per calcolare correttamente le imposte immobiliari, come l’IMU.

Richiesta della visura catastale

Esistono diverse modalità per richiedere una visura catastale.

È possibile andare direttamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate (sezione catasto). In alternativa è possibile fare la visura online tramite il sito web dell’Agenzia delle Entrate , con accesso area riservata mediante credenziali SPID, CIE o CNS. Una volta fatto l’accesso occorre cliccare sul servizio “Consultazioni catastali”.

È possibile fare la visura catastale anche attraverso intermediari: professionisti come geometri, architetti, ingegneri, o agenzie specializzate possono richiedere la visura per conto dei loro clienti. In alcuni casi, il professionista include la richiesta in un servizio più ampio. Ad esempio, quando si fa la dichiarazione di successione dal Notaio, CAF o commercialista.

Indipendentemente dal metodo scelto, la visura catastale rimane uno strumento indispensabile per la gestione e la tutela del proprio patrimonio immobiliare. Pertanto, è consigliabile procedere alla sua richiesta con una buona conoscenza delle opzioni disponibili e dei relativi costi, per assicurarsi di ottenere le informazioni necessarie nel modo più efficiente e conveniente possibile.

Quanto costa la visura catastale

I costi per ottenere una visura catastale variano in base alla modalità di richiesta. Richiederla direttamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate è solitamente il metodo più economico. Tuttavia, richiede tempo e spostamenti fisici. In tal caso costi sono i seguenti:

consultazione gratuita: per i proprietari che richiedono informazioni sui propri immobili, la consultazione è gratuita;

costi per terzi: se la visura è richiesta per immobili di terzi, il costo è di circa 1,35 euro per ogni unità immobiliare.

Il servizio online offerto dall’Agenzia delle Entrate permette di ottenere la visura catastale senza doversi recare fisicamente agli uffici. I costi per la richiesta online sono:

consultazione visura catastale gratis: anche online, i proprietari possono consultare gratuitamente i dati dei propri immobili;

costi per terzi: per le richieste relative a immobili di terzi, il costo è di 1,35 euro per ogni unità immobiliare, a cui si possono aggiungere eventuali costi di transazione elettronica.

Affidarsi a un professionista o a un’agenzia specializzata può essere conveniente per chi preferisce evitare procedure burocratiche.

Riassumendo…

cos’è la visura catastale: documento che fornisce informazioni dettagliate su un immobile e i suoi proprietari

modalità di richiesta: presso uffici, online tramite Agenzia delle Entrate, o attraverso intermediari professionali

costi presso uffici: gratuita per proprietari, 1,35 euro per immobili di terzi

costi online: gratuita per proprietari, 1,35 euro per immobili di terzi più costi transazione

costi intermediari: variano da 10 a 30 euro, dipendono dai servizi offerti

importanza visura: essenziale per acquisti immobiliari, richieste di mutuo, regolarizzazioni urbanistiche, e gestione fiscale.

Tuttavia, questo comporta costi aggiuntivi. Gli intermediari applicano tariffe che possono variare notevolmente in base ai servizi offerti. In generale, i costi possono oscillare tra i 10 e i 30 euro per ogni visura catastale richiesta.