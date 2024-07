Anche se la distribuzione non è ancora iniziata, la Social Card da 500 euro rappresenta un intervento significativo destinato a sostenere le famiglie italiane con basso reddito. Questa misura, simile alla precedente “carta dedicata a te”, è stata ideata per facilitare l’acquisto di beni di prima necessità e servizi essenziali come carburanti e abbonamenti ai trasporti pubblici locali. L’obiettivo principale è quello di ridurre le spese quotidiane delle famiglie, migliorando la loro qualità di vita e promuovendo una maggiore equità sociale. Inoltre, tale iniziativa ha il potenziale di stimolare l’economia locale attraverso una maggiore spesa in beni e servizi essenziali, con un impatto positivo e duraturo sul tessuto socioeconomico del Paese.

Per l’utilizzo della Social Card 500 euro, è fondamentale tenere a mente due date chiave: la prima data entro cui effettuare il primo acquisto e la data ultima per utilizzare il saldo residuo.

Social card 500 euro: sintesi della misura

Le specifiche relative alla Social Card da 500 euro sono contenute nel Decreto Ministeriale del 4 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 2024. Il contributo è una tantum per nucleo familiare ed è riservato alle famiglie italiane con un ISEE non superiore a 15.000 euro. La carta verrà erogata sotto forma di prepagata tramite Poste Italiane e PostePay. Per poter beneficiare di questa misura, tutti i membri del nucleo familiare devono essere registrati all’Anagrafe della popolazione residente e possedere una certificazione ISEE valida che non superi il limite stabilito.

Non tutti i nuclei familiari potranno usufruire della Social Card. Sono esclusi coloro che già ricevono altri sussidi come l’Assegno di inclusione, il Reddito di cittadinanza, la Carta acquisti, o altre forme di sostegno alla povertà o all’inclusione sociale. Anche i beneficiari di NASPI, DIS-COLL, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni e altre forme di integrazione salariale non potranno accedere alla Social Card.

L’erogazione della Social Card da 500 euro avverrà senza la necessità di presentare una domanda. Sarà l’INPS a identificare automaticamente i beneficiari, compilando un elenco che verrà successivamente comunicato ai comuni. Saranno poi i comuni a informare le famiglie aventi diritto della possibilità di ritirare la carta presso gli uffici postali a partire da settembre 2024.

Trovi qui tutte le tempistiche della social card 500 euro.

Solo beni di prima necessità

La Social Card non può essere utilizzata per qualsiasi tipo di acquisto. L’articolo 3 del decreto attuativo specifica che la carta è destinata esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, come indicato nell’allegato 1 del decreto stesso, con l’esclusione delle bevande alcoliche. Tra i beni e servizi acquistabili figurano:

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole.

Pescato fresco.

Tonno e carne in scatola.

Latte e derivati.

Uova.

Oli d’oliva e di semi.

Prodotti da forno, pasticceria e biscotteria.

Pizza e prodotti da forno surgelati.

Paste alimentari.

Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e altri cereali.

Farine di cereali.

Ortaggi freschi, lavorati e surgelati.

Pomodori pelati e conserve di pomodori.

Legumi.

Carburanti o, in alternativa, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali.

Social card 500 euro, primo e ultimo pagamento: le date da segnare

La circolare operativa dell’INPS sulla social card 500 euro precisa che il primo pagamento è da farsi entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio. Pertanto, in mancato utilizzo della carta almeno una volta la carta entro detta data porterà come conseguenza l’impossibilità di poterla utilizzare.

In pratica, il primo utilizzo equivale ad attivazione della carta stessa. Allo stesso tempo si stabilisce che le somme caricate sulla carta devono essere completamente spese entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

Quindi, chi non farà il primo acquisto entro il 16 dicembre 2024 vedrà la carta disattivarsi, così come la carta sarà disattivata in ogni caso dopo il 28 febbraio 2024 perdendo il saldo ancora eventualmente disponibile.

Riassumendo

Due date cruciali social card 500 euro: Primo acquisto entro 16 dicembre 2024, utilizzo completo entro 28 febbraio 2025.

Destinatari: Famiglie italiane con ISEE non superiore a 15.000 euro.

Erogazione: Automatica tramite INPS, nessuna domanda necessaria.

Esclusioni: Beneficiari di altri sussidi come Reddito di cittadinanza e NASPI.

Utilizzo: Solo per beni alimentari e servizi essenziali, esclusi alcolici.

Modalità: Prepagata tramite Poste Italiane e PostePay, attivazione con primo utilizzo.

Si tenga presente che le due date potrebbero, comunque, essere soggette a proroghe.