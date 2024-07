L’INPS ha pubblicato un messaggio che illustra le modalità operative della nuova social card da 500 euro. Questa iniziativa, simile alla precedente “carta dedicata a te”, richiede che venga effettuato un primo acquisto entro un termine stabilito per evitare la decadenza dal beneficio. Tale primo acquisto funge da attivazione della carta stessa.

La nuova social card, del valore di 500 euro, rappresenta un aiuto significativo per le famiglie italiane con reddito basso. Essa ha lo scopo di supportare l’acquisto di beni di prima necessità e servizi essenziali, come carburanti e abbonamenti ai trasporti pubblici locali.

Gli esclusi

L’intento è quello di alleggerire le spese quotidiane delle famiglie, migliorando così la qualità della vita e promuovendo una maggiore equità sociale. Oltre al supporto diretto alle famiglie in difficoltà, questa misura potrebbe stimolare l’economia locale attraverso la spesa in beni e servizi essenziali, contribuendo a un impatto positivo e duraturo sul tessuto socioeconomico del Paese.

Le disposizioni relative alla nuova social card da 500 euro sono specificate nel Decreto Ministeriale del 4 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 2024. Il contributo è una tantum e per nucleo familiare, destinato alle famiglie italiane con un ISEE non superiore a 15.000 euro. La social card sarà erogata sotto forma di carta prepagata tramite Poste Italiane e PostePay. Per usufruire del beneficio, tutti i membri del nucleo familiare devono essere iscritti all’Anagrafe della popolazione residente e possedere una certificazione ISEE in corso di validità che non superi la soglia indicata.

Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari che già ricevono altri sussidi, come l’Assegno di inclusione, il Reddito di cittadinanza, la Carta acquisti e altre misure di sostegno alla povertà o all’inclusione sociale. Anche coloro che ricevono NASPI, DIS-COLL, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni e altre forme di integrazione salariale sono esclusi dalla social card.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione della social card da 500 euro, non sarà necessario presentare una domanda. L’individuazione dei destinatari sarà effettuata automaticamente dall’INPS, che formerà un elenco e lo renderà disponibile ai comuni. Saranno poi i comuni a informare i beneficiari della possibilità di prenotare il ritiro della carta presso gli uffici postali, a partire da settembre 2024. Ad ogni modo c’è una pole position per la distribuzione della social card. Prima alcune famiglie e poi altre.

Social card 500 euro: il primo acquisto non oltre questa data

L’uso della carta non è illimitato. L’articolo 3 del decreto attuativo stabilisce che la carta può essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, come indicato nell’allegato 1 del decreto stesso, escludendo qualsiasi tipo di bevanda alcolica. A titolo esemplificativo e non esaustivo si tratta dei seguenti beni e servizi:

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

Pescato fresco

Tonno e carne in scatola

Latte e suoi derivati

Uova

Oli d’oliva e di semi

Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

Pizza e prodotti da forno surgelati

Paste alimentari

Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

Farine di cereali

Ortaggi freschi, lavorati, e surgelati

Pomodori pelati e conserve di pomodori

Legumi

Carburanti, o in alternativa a questi, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali.

Il messaggio operativo sulla social card 500 euro (Messaggio INPS n. 2575/2024) precisa che il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio. Pertanto, salvo proroghe, chi non utilizza almeno una volta la carta entro tale data non potrà più usufruirne. Inoltre, le somme caricate sulla carta devono essere completamente spese entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

Riassumendo