Lo stop al bonus caldaie dal 2025 apre diversi interrogativi. Nel marzo scorso, il Parlamento europeo ha approvato la direttiva case green, segnando un importante passo verso la sostenibilità energetica delle abitazioni. Questa normativa impone una serie di restrizioni sull’uso di caldaie alimentate da combustibili fossili e sui relativi incentivi economici, a partire dal 2025.

L’obiettivo della direttiva è quello di arrivare al 2050 con tutti gli edifici (residenziali e non residenziali) ad emissione zero. Un obiettivo questo, per il cui raggiungimento, sono fissati degli step.

La strada si aprirà dal 2025, vietando ogni forma di incentivo economico per l’installazione di caldaie alimentate da combustibili fossili. Questo divieto al bonus caldaie riguarda tutte le forme di supporto economico erogato da enti pubblici, inclusi contributi per l’acquisto, installazione e agevolazioni fiscali. In pratica, il bonus caldaia sarà colpito dalla nuova regolamentazione.

Bonus caldaie 2025: la definizione di alimentazione a combustibile fossile

Per comprendere la portata della novità sul riscaldamento 2025 occorre soffermarsi sulla definizione di “caldaia alimentata da combustibili fossili”.

Un concetto che, secondo quanto evidenziato anche dalla stampa specializzata, può essere interpretato in modi diversi.

La Commissione europea sta quindi elaborando delle linee guida per chiarire i dettagli applicativi della direttiva. Queste indicazioni, pur non avendo la forza di una normativa vincolante, delineano la direzione che l’UE intende perseguire.

Caldaie e combustibili: chiarimenti dalla Commissione UE

Il punto cruciale della direttiva case green riguarda la classificazione delle caldaie a gas. Stando alla versione attuale, la Commissione UE specifica che una caldaia a gas è considerata alimentata da combustibili fossili in base al mix di combustibili presenti nella rete al momento dell’installazione. In altre parole, se la rete di distribuzione locale trasporta principalmente gas naturale, l’installazione di tali caldaie non sarà incentivata. Al contrario, se la rete trasporta in prevalenza combustibili rinnovabili, come il biometano, saranno possibili degli incentivi.

Pertanto, il divieto di bonus caldaia 2025 non sarà assoluto. Sarà possibile ottenere il bonus caldaia solo se l’abitazione è collegata a una rete che utilizza almeno il 51% di combustibili rinnovabili. Questo dettaglio è fondamentale per capire come la direttiva impatterà nei diversi Paesi membri.

Divieto di bonus caldaie: impatti della direttiva in Italia

Come riportato dalla stampa specializzata, per l’Italia, l’implementazione di queste misure potrebbe comportare la fine assoluta degli incentivi per le caldaie a gas. Attualmente, infatti, il biometano rappresenta solo una piccola parte del gas trasportato dalla rete italiana. Anche con gli sforzi previsti, si punta a raggiungere solo il 10% nel lungo periodo, ben lontano dal 51% richiesto dalla direttiva.

Questo scenario obbligherà il governo italiano a rivedere le politiche di incentivazione per il riscaldamento domestico. Diverse agevolazioni per l’edilizia, inclusi gli ecobonus per le caldaie, sono in scadenza a fine anno, e la direttiva case green dovrà essere considerata nelle future riforme.

Inoltre, una domanda che tutti si fanno è: chi pagherà le spese lavori per adeguarsi alla direttiva green?

Stop bonus caldaie dal 2025: verso transizione energetica sostenibile

Le discussioni sulla bozza delle linee guida della Commissione Europea proseguiranno nelle prossime settimane. L’obiettivo è arrivare a una versione definitiva che possa essere applicata uniformemente in tutti i Paesi membri. Se le attuali proposte verranno confermate, l’Italia dovrà adattarsi rapidamente per rispettare i nuovi standard.

La transizione verso un sistema energetico più sostenibile richiederà un significativo impegno da parte del governo e dei cittadini. Sarà necessario investire in tecnologie rinnovabili e in infrastrutture che possano supportare una maggiore percentuale di combustibili rinnovabili nella rete di distribuzione.

L’impatto della normativa sarà notevole, soprattutto per Paesi come l’Italia, dove l’attuale infrastruttura del gas non supporta ancora sufficientemente i combustibili rinnovabili.

Gli italiani, dovranno dire davvero addio al bonus caldaie dal 2025?

La direttiva prevede anche il definitivo divieto, a partire dal 2040, di installare caldaie alimentate esclusivamente o in maggioranza da combustibili fossili.

