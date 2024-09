Il dibattito interno alla maggioranza di governo italiano si intensifica mentre si cerca di individuare le risorse necessarie per introdurre una maggiore flessibilità nel sistema pensionistico. La questione assume una notevole importanza in vista delle regole imposte dall’Unione Europea, che obbligheranno l’Italia a delineare un rigoroso piano di riduzione del debito pubblico, ormai prossimo ai 3mila miliardi di euro. Questo contesto limita fortemente le possibilità di una riforma del sistema pensionistico in grado di superare l’attuale Legge Fornero.

Nonostante le difficoltà, la Lega continua a spingere per l’adozione di Quota 41, un’iniziativa che permetterebbe ai lavoratori di andare in pensione dopo 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica.

Serve equilibrio tra esigenze e bilancio

Il futuro della “Quota 41” continua a dipendere fortemente dalla capacità del governo di trovare un equilibrio tra le esigenze di flessibilità richieste dai lavoratori e le rigidità imposte dal quadro economico e fiscale. Con il debito pubblico ai massimi storici, ogni passo verso una riforma pensionistica dovrà essere attentamente valutato per non compromettere la stabilità finanziaria del Paese.

Anche se nell’ultimo vertice del governo non si è parlato di riforma pensioni, la Lega di Salvini continua a sperare che Quota 41 dal 2025 possa rappresentare una strada percorribile. Allo stesso tempo, proprio in considerazione della necessità di impattare il meno possibile sul bilancio previdenziale dello Stato, il leader della Lega pensa ad una versione più leggere rispetta a quella inizialmente pensata.

Insomma si chiederebbe al governo un compromesso, con l’obiettivo di introdurre un cambiamento atteso da molti, ma inevitabilmente limitato dalle risorse disponibili.

Quota 41 rivisitata: la nuova proposta della Lega

Una Quota 41 rivisitata con restrizioni. Questa la nuova strada. Si penserebbe a un ricalcolo dell’assegno pensionistico secondo il metodo contributivo. Questo comporterebbe una riduzione notevole dell’importo percepito da coloro che sceglieranno di aderire a questa opzione.

Altra restrizione prevedrebbe l’imposizione di un limite massimo sull’assegno pensionistico fino al compimento dei 67 anni di età. In precedenza, tale limite era fissato a 2.459 euro lordi mensili, ma potrebbe essere ulteriormente ridotto per contenere i costi della riforma.

Infine, l’ampliamento del periodo di attesa tra il raggiungimento dei requisiti pensionistici e l’effettivo pagamento del primo assegno, da tre a sei mesi (c.d. finestra pensione). Questa opzione, però, incontrerebbe forti opposizioni, persino all’interno della Lega stessa.

In questo modo, se “Quota 41” dovesse essere implementata, avrebbe comunque un impatto limitato, soprattutto a causa delle restrizioni imposte. Queste misure, sebbene impopolari, sarebbero considerate necessarie per garantire che il sistema pensionistico italiano rimanga sostenibile nel lungo termine, evitando ulteriori pressioni sui conti pubblici.

Intanto, senza proroga, al 31 dicembre 2024 termina anche Quota 103 (pensione anticipata flessibile), ossia possibilità di pensionamento anticipato con 62 anni di età e 41 anni di contributi.

