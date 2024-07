Il governo Meloni ha espresso l’intenzione di portare a termine una riforma strutturale del sistema pensionistico entro la fine della legislatura. Questa riforma mira a uniformare i vari metodi di pensionamento anticipato e a incentivare i giovani ad adottare sistemi pensionistici integrativi. Tuttavia, le risorse economiche a disposizione sono limitate e l’equilibrio dei conti pubblici richiede cautela in materia previdenziale. Una delle proposte più discusse è resta “Quota 41”, fortemente sostenuta da Matteo Salvini.

Questa proposta prevede la possibilità di andare in pensione dopo 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica.

Il governo vuole la versione “NON pura”

Se approvata, tale opzione permetterebbe ai lavoratori di ritirarsi anticipatamente, derogando alla legge Fornero che stabilisce il pensionamento di vecchiaia a 67 anni con 20 anni di contributi e quello di anzianità a 42 anni di contributi. Tuttavia, la “Quota 41” comporterebbe un ricalcolo contributivo, con conseguente riduzione dell’assegno pensionistico.

Mentre Salvini prova l’affondo per Quota 41 in versione pura, il governo Meloni sembra più incline a considerare una versione “non pura”, poiché la versione integrale sarebbe troppo onerosa per le casse dello Stato. Infatti, il costo stimato per il 2025 sarebbe di 4 miliardi di euro, mentre a regime ammonterebbe a 9 miliardi di euro.

In alternativa, la proposta prevede l’applicazione del sistema contributivo integrale, introdotto in Italia dopo il 1996. Questo sistema calcola l’importo della pensione basandosi esclusivamente sui contributi versati durante la carriera lavorativa, piuttosto che sugli ultimi stipendi percepiti, come avveniva con il sistema retributivo.

Il sistema contributivo integrale risulterebbe meno oneroso per lo Stato rispetto alla “Quota 41” priva di correttivi. Tuttavia, comporterebbe un taglio significativo dell’assegno pensionistico, con una riduzione stimata del 15-20%. Nonostante ciò, l’ipotesi di una nuova “Quota 41” con il solo calcolo contributivo potrebbe interessare una vasta platea di lavoratori, stimata intorno alle centomila persone.

Sul banco anche la nuova Quota 92, come sostitutiva nell’attuale pensione vecchiaia.

Quota 41, il dibattito continua

Il governo deve quindi affrontare una sfida complessa: trovare un equilibrio tra la necessità di riformare il sistema pensionistico, rendendolo sostenibile nel lungo periodo, e l’esigenza di garantire un’uscita dignitosa dal mercato del lavoro per i lavoratori che hanno accumulato anni di contributi. La “Quota 41” rappresenta una delle soluzioni più discusse, ma la sua attuazione richiede un’attenta valutazione delle implicazioni economiche e sociali.

In sintesi, la riforma pensionistica proposta dal governo Meloni punta a equiparare i vari sistemi di pensionamento anticipato e a promuovere i fondi pensione integrativi tra i giovani. La proposta di “Quota 41” è al centro del dibattito, con la versione “pura” che appare economicamente insostenibile e la versione ricalcolata con il sistema contributivo che, seppur meno onerosa, comporterebbe una riduzione dell’assegno pensionistico. La sfida del governo sarà trovare una soluzione che bilanci la sostenibilità economica con la giusta considerazione dei diritti dei lavoratori.

