Quante auto possono essere intestate ad un disabile?

Alle prese con mille pensieri, a tutti quanti può capitare di dimenticare dove aver parcheggiato la macchina. Proprio quest’ultima si rivela essere un mezzo di trasporto molto importante, perché permette di raggiungere ogni luogo di interesse in modo estremamente facile e veloce. L’auto, però, non è di certo gratuita.

Per possederne una, infatti, è necessario sostenere dei costi che finiscono per impattare sul bilancio familiare.

Denaro di cui non tutti dispongono, tanto da essere costretti a rinviare il relativo acquisto. Una rinuncia che può peggiorare ulteriormente la situazione delle persone con disabilità. Quest’ultime, infatti, hanno molto spesso la necessità di avere un mezzo a propria disposizione grazie al quale poter effettuare i vari spostamenti. In tale ambito, fortunatamente, giungono in aiuto alcune agevolazioni volte a favorire i titolari di Legge 104 e i famigliari che hanno fiscalmente a carico un disabile, i quali possono avere la macchina, quasi, gratis.

Quante auto può avere intestate il disabile?

Diverse, in effetti, sono le agevolazioni riconosciute ai titolari di Legge 104 che desiderano acquistare un’auto. Tra queste si annoverano l’esenzione dal pagamento del bollo auto, una detrazione Irpef al 19% e IVA agevolata al 4%, anziché quella ordinaria al 22%. Queste agevolazioni sono valide per acquistare un solo mezzo che può essere utilizzato dal soggetto disabile e dai caregiver, ovvero i famigliari che si prendono cura del soggetto non autosufficiente. Quest’ultimi, è bene sottolineare, possono guidare l’auto purché il relativo utilizzo sia volto principalmente ad aiutare il soggetto disabile.

Ci sono però delle eccezioni per cui un disabile può acquistare una seconda auto e beneficiare delle agevolazioni prima citate. Questo dipende dalla gravità della disabilità che il soggetto in questione si ritrova a dover affrontare.

I requisiti per beneficiare delle agevolazioni sull’acquisto della seconda auto

, hanno diritto a degli sgravi fiscali anche sull’acquisto della seconda auto. A tal fine, però, è necessario che siano rispettati dei requisiti.

Innanzitutto per beneficiare delle agevolazioni sulla seconda auto è fondamentale che siano trascorsi almeno quattro anni dall’acquisto della prima. Nel quadriennio, infatti, non si ha diritto ad agevolazioni extra, eccetto il caso in cui l’auto sia destinata alla demolizione o sia stata rubata. Ma non solo, se il disabile grave è fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo può beneficiare dell’agevolazione soltanto se sono rispettati determinati requisiti reddituali. Come spiegato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, infatti: