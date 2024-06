La quattordicesima mensilità risulta generalmente più bassa rispetto alla mensilità ordinaria per diversi motivi. Innanzitutto, per i lavoratori, non si tratta di una retribuzione pari a quelle ordinarie ricevute durante l’anno, ma di un premio di produzione che è riconosciuto in base all’andamento dell’azienda presso cui si lavora. Vale sia per i lavoratori che per i pensionati i cui importi di pensione a luglio saranno maggiorati.

C’è poi la questione fiscale che rende la quattordicesima più bassa rispetto allo stipendio.

Calcolo della quattordicesima

A parità di trattamento con le altre mensilità, il bonus è erogato senza le agevolazioni previste dal taglio al cuneo fiscale. Quindi il bonus dipendenti, che determina fino a 100 euro di aumento per gli stipendi erogati durante l’anno, non incide sulla mensilità aggiuntiva.

La legge di bilancio 2024 ha prorogato il taglio al cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti. Detto taglio non è altro che una misura che mira a ridurre la differenza tra il costo del lavoro per l’azienda e il reddito netto percepito dal lavoratore. In pratica, si tratta di un esonero contributivo parziale che si riflette in un maggiore importo netto in busta paga.

Questo intervento mira a sostenere i lavoratori e a rendere più vantaggioso il lavoro dipendente. Nel 2023, il taglio del cuneo fiscale è stato introdotto con il Decreto Lavoro e ha comportato una riduzione di 4 punti percentuali a partire da luglio fino alla fine dell’anno. Le nuove aliquote sono:

6% per i redditi inferiori a 35.000 euro;

7% per i redditi inferiori a 25.000 euro.

Tale bonus che incrementa le retribuzioni in busta paga, però, non si applica agli importi aggiuntivi, come la tredicesima e quattordicesima mensilità.

La tassazione della quattordicesima

Diversa cosa è la tassazione della quattordicesima il cui calcolo è effettuato secondo le regole fiscali in vigore per tutte le retribuzioni. Quindi anche per i bonus aggiuntivi alle mensilità ordinarie.

Pertanto la quattordicesima è soggetta alle consuete trattenute previdenziali a carico del lavoratore e alla tassazione Irpef ordinaria. Inoltre, su questa mensilità aggiuntiva non si applicano le detrazioni d’imposta per lavoro dipendente o quelle per familiari a carico. Questi fattori contribuiscono a rendere la quattordicesima più bassa dello stipendio.

In sintesi, la quattordicesima è calcolata in modo diverso rispetto alla mensilità ordinaria e non beneficia delle stesse agevolazioni fiscali. C’è poi la questione dei ratei per chi non ha lavorato tutto l’anno. La quattordicesima matura, infatti, in 12 ratei mensili, dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Un rateo è considerato maturato per intero se il dipendente ha lavorato (o ha fruito di assenze tutelate) per oltre 15 giorni nel mese. Se il lavoratore è stato assunto nel corso del periodo di maturazione o ha avuto assenze non retribuite, alcuni ratei potrebbero non maturare.

Da ricordare che la quattordicesima non è un vero e proprio stipendio, ma nasce come una forma di retribuzione aggiuntiva per i lavoratori dipendenti. E’ corrisposta generalmente una volta all’anno, come la tredicesima mensilità. Questo bonus aggiuntivo viene calcolato in base al montante complessivo del reddito annuale e varia a seconda delle normative vigenti e dei contratti nazionali sottoscritti con le organizzazioni sindacali.

Riassumendo…