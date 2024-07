Da settimane corre voce che, se il pensionato non presenta una particolare domanda all’INPS, rischia di vedersi sospendere la pensione. Queste voci hanno allarmato molti pensionati, che cercano spiegazioni in merito. In redazione sono arrivate numerose richieste di chiarimenti. Un tipico esempio è la nostra lettrice di Roma, che ci scrive preoccupata:

“Buonasera, mi chiamo Stefania, vivo a Roma e sono una pensionata di 73 anni. Vivo sola e i miei figli sono in Lombardia. Ho letto che i pensionati devono presentare una domanda entro il 15 settembre per non perdere la pensione.

Pensione sospesa senza questa domanda entro il 15 settembre: ecco la verità, vietato allarmismi

Io vivo con i 1.400 euro della mia pensione e della pensione di reversibilità di mio marito. Non ho altri redditi, a parte quelli della casa in cui vivo e di altri tre immobili ereditati dalla mia famiglia d’origine, di cui sono l’unica intestataria. Ma non posso certo mangiare le case se mi tolgono la pensione. Mi spiegate come posso fare per risolvere questa pericolosa situazione? Sono tremendamente preoccupata.”

Il consiglio principale per chi teme la sospensione della propria pensione è di rivolgersi al CAF o al Patronato di fiducia. Se non si dispone di queste strutture, è consigliabile trovarne una per maggiore tranquillità. Queste organizzazioni sono infatti specializzate nel risolvere problematiche previdenziali che alcuni pensionati possono incontrare.

Possiamo già chiarire che, sebbene entro il 15 settembre sia necessario provvedere a un particolare adempimento, questo obbligo non riguarda tutti i pensionati. Infatti, si tratta solo di alcuni pensionati che hanno omesso un adempimento precedente e che ora, entro il 15 settembre, possono sanare la situazione.

La sospensione della prestazione potrebbe riguardare solo la parte di pensione collegata a questi adempimenti periodici non effettuati. È raro che si arrivi alla sospensione totale della pensione, a meno che non emergano situazioni reddituali molto elevate che escludono il pensionato dalla prestazione perché i suoi redditi superano i limiti previsti.

Gli allarmismi sono, quindi, esagerati. E dipendono da titoli sensazionalistici e informazioni incomplete che generano solo timore.

Cosa fare entro la scadenza, chi deve e perché bisogna farlo

Entro il 15 settembre, alcune categorie di pensionati devono presentare una domanda di ricostituzione della pensione, indicando i redditi che hanno omesso di dichiarare nelle campagne RED che l’INPS avvia ogni inizio anno e che scadono ogni 28 febbraio.

Non potendo più presentare la comunicazione RED scaduta a febbraio, la soluzione entro il 15 settembre 2024 è la ricostituzione della pensione per motivi reddituali. Indicando i redditi dal 2021 al 2024, il pensionato potrebbe evitare i rischi legati all’inadempienza.

La novità riguarda i titolari di trattamenti pensionistici basati sui redditi della famiglia dichiarati ogni anno. Tali dichiarazioni permettono all’INPS di verificare il diritto a queste prestazioni e la loro misura, come previsto dall’articolo 35, comma 10 bis del DL numero 207 del 2008.

Se la nostra lettrice, o chiunque si trovi nella sua situazione, ha pensioni scollegate da qualsiasi reddito, non corre alcun rischio. Non deve comunicare nulla all’INPS perché la prestazione non dipende dai redditi del nucleo familiare.

Allo stesso modo, non deve fare nulla il pensionato che presenta annualmente la dichiarazione dei redditi. Chi presenta il modello 730 o il modello Redditi PF è esonerato dal comunicare i propri dati all’INPS tramite il modulo RED. L’INPS, collegandosi alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate, può infatti controllare la situazione reddituale del pensionato e verificare autonomamente il diritto a eventuali prestazioni aggiuntive.