Ieri, 9 settembre, si è tenuto un importante vertice di maggioranza durante il quale sono stati affrontati vari temi, tra cui la programmazione della Legge di Bilancio, che dovrebbe essere presentata entro fine ottobre. Dal vertice della maggioranza del Governo Meloni sono emerse anche alcune novità in ambito pensionistico, con particolare attenzione al numero 70, riferito all’età pensionabile. Si parla infatti di pensioni a 70 anni, prospettando un possibile inasprimento dell’età pensionabile.

Tuttavia, è necessario approfondire la questione, poiché l’aumento dell’età non riguarderà tutti i lavoratori.

Pensione a 70 anni dal 2024? Ecco la verità e le ultime notizie dal vertice di maggioranza

Il prossimo 20 settembre sarà una data cruciale per la Legge di Bilancio, anche se, come accennato, il Governo Meloni avrà tempo fino a fine ottobre per presentarla, permettendo così che il suo iter parlamentare ed extraparlamentare si concluda entro fine anno.

Il 20 settembre 2024, il Piano Strutturale di Bilancio dell’Italia sarà presentato alla UE a Bruxelles. Durante il vertice di ieri, i leader della maggioranza hanno parlato di una manovra senza sprechi, ma che non sarà di “lacrime e sangue”, come dichiarato dal leader di Forza Italia, Antonio Tajani.

Pensioni: ecco le ultime sulla pensione a 70 anni per le PA

Per quanto riguarda il tema pensioni, la notizia più rilevante riguarda l’innalzamento a 70 anni dell’età pensionabile per i dipendenti della Pubblica Amministrazione. Questa proposta ha già suscitato forti critiche da parte delle opposizioni, con la segretaria del PD, Elly Schlein, che ha espresso la sua contrarietà all’aumento dell’età pensionabile per gli statali.

Tuttavia, sembra che l’incremento dell’età pensionabile sia stato pensato per affrontare il problema della carenza di personale nelle Pubbliche Amministrazioni, una criticità che si prevede in aumento nei prossimi anni. Si stima infatti che oltre un milione di dipendenti della PA usciranno dal mondo del lavoro nei prossimi anni, sia per pensionamento che per il passaggio al settore privato.

Inoltre, l’aumento dell’età pensionabile a 70 anni sarà su base volontaria. Sembrerebbe infatti che sarà il lavoratore a decidere se rimanere in servizio più a lungo. Questo provvedimento, però, è ancora in fase di definizione e necessita di ulteriori sviluppi.

Un piano che prevede nuove assunzioni e tutoraggio dei neoassunti nelle Pubbliche Amministrazioni

Secondo quanto si apprende, è allo studio un provvedimento che permetterebbe alle amministrazioni pubbliche di trattenere in servizio i dipendenti più anziani. Così da consentire loro di lavorare per ulteriori tre anni e svolgere attività di tutoraggio per i nuovi assunti. Si tratta di un’iniziativa che rispecchia la volontà del governo di trovare una soluzione alternativa al semplice rinvio dei pensionamenti, puntando su nuove assunzioni.

Tuttavia, i sindacati hanno già espresso critiche riguardo ai numeri promessi per le nuove assunzioni, giudicandoli insufficienti rispetto alle reali necessità delle Pubbliche Amministrazioni.

Ripetiamo: al momento si discute di un provvedimento che, pur considerando l’aumento dell’età pensionabile a 70 anni, rimarrebbe su base volontaria. Il pensionamento d’ufficio sarebbe semplicemente reso meno stringente come obbligo. In attesa di ulteriori incontri e sviluppi, questo è l’orientamento attuale del governo, anche se, visti i tempi, nulla è ancora definitivo.