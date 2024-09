L’erogazione delle pensioni all’estero è un aspetto cruciale per molti pensionati italiani che risiedono fuori dal territorio nazionale. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), da anni, ha stretto una collaborazione con Citibank N.A., la quale gestisce il servizio di pagamento delle pensioni oltre i confini italiani.

Attualmente, Citibank N.A. provvede al pagamento delle pensioni all’estero principalmente tramite accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato. In alcuni casi, laddove sia possibile e necessario, è prevista l’erogazione in contanti presso uno sportello di un corrispondente diretto di Citibank, come Western Union, una delle reti più diffuse nei vari paesi.

Tuttavia, in situazioni eccezionali, è ancora possibile ricevere la pensione tramite l’emissione di un assegno di deposito non trasferibile, che viene spedito direttamente al domicilio del pensionato. Questa modalità, seppur rara, è stata soggetta a diverse problematiche, principalmente legate a inefficienze nei servizi postali locali, che causano ritardi nella consegna, e in alcuni casi, smarrimenti o danneggiamenti degli assegni stessi. Questi problemi non solo compromettono la puntualità del pagamento, ma possono anche aumentare il rischio di pagamenti indebiti.

Verso l’eliminazione degli assegni: una necessità imminente

L’INPS ha riconosciuto le criticità legate al pagamento tramite assegno e, al fine di migliorare l’efficienza e la sicurezza delle transazioni, ha deciso di eliminare gradualmente questa modalità di pagamento per i pensionati all’estero. Questo cambiamento fa parte di un più ampio sforzo per ridurre i rischi associati ai pagamenti pensionistici e garantire che i pensionati ricevano i loro fondi in modo sicuro e tempestivo.

Il processo di eliminazione degli assegni inizierà con i pensionati residenti negli Stati Uniti e in Canada. L’INPS ha fatto sapere (Comunicato stampa del 29 agosto 2024) che questi pensionati riceveranno a breve una comunicazione da parte di Citibank contenente un modulo per la raccolta delle coordinate bancarie necessarie per i futuri pagamenti.

Il modulo dovrà essere compilato e restituito entro il 15 dicembre 2024, insieme a una copia di un documento d’identità valido e un documento recente della banca estera che riporti chiaramente le coordinate bancarie locali, l’intestatario e l’eventuale cointestatario del conto corrente.

Non cambiano le regole per la c.d. campagna esistenza in vita 2024/2025.

Pagamento pensioni INPS all’estero: conseguenze mancata risposta

È cruciale che i pensionati interessati rispondano entro la data indicata per evitare disagi. Conseguenze nel caso in cui il modulo non venga restituito entro il 15 dicembre 2024. Il pagamento della pensione di gennaio 2025 sarà effettuato in contanti presso le agenzie locali di Western Union. Questa soluzione alternativa, seppur funzionante, potrebbe comportare un disagio maggiore per i pensionati, che dovranno recarsi fisicamente presso uno sportello per ritirare il denaro.

Per i pensionati che potrebbero avere difficoltà nel completare il modulo o che necessitano di ulteriori chiarimenti, Citibank ha messo a disposizione diversi canali di assistenza. È possibile contattare il servizio di assistenza ai pensionati attraverso l’indirizzo email [email protected], oppure chiamare il numero italiano +39 02 6943 0693. Inoltre, sono stati attivati numeri telefonici gratuiti specifici per i residenti in Canada (+1 877 412 0544) e negli Stati Uniti (+1 877 489 7624).

In alternativa, i pensionati possono rivolgersi ai servizi di patronato locali o contattare la Direzione centrale Pensioni dell’INPS attraverso la casella di posta elettronica [email protected]. Questi uffici sono attrezzati per fornire assistenza nella compilazione dei moduli e per rispondere a qualsiasi dubbio riguardante il cambio di modalità di pagamento.

Riassumendo