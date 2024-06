L’attesa è finita: la nuova social card da 460 euro, destinata a milioni di famiglie e singoli, è stata finalmente sbloccata. Con un solo versamento, questa card offre la possibilità di acquistare una varietà di beni. Molti cittadini, che da tempo attendono l’arrivo della nuova social card, potranno presto beneficiare di questo importante sostegno finanziario. Di seguito, analizziamo come funzionerà la card e quando saranno disponibili i fondi.

Lettera da un lettore

“Gentili esperti, leggo ogni giorno con interesse i vostri articoli e apprezzo la veridicità delle informazioni.

Nuova social card da 460 euro al via: date di accredito, beneficiari, sconti e tutti i vantaggi

Per questo, vorrei alcuni chiarimenti sulla nuova social card da 460 euro. Ho diritto a tale beneficio, avendo già ricevuto i versamenti del 2023. Ci sono novità, adempimenti da rispettare o moduli da compilare? Gradirei delle delucidazioni per capire se ho effettivamente le possibilità di ricevere quanto credo. Grazie mille.”

Secondo il cronoprogramma, il mese di luglio sarà quello dell’accredito dei fondi sulla nuova social card da 460 euro. La sua presentazione ufficiale è prevista per il 6 giugno, momento in cui verranno confermate le caratteristiche del bonus. Con 650 milioni di euro destinati a questa iniziativa, rispetto ai 500 milioni dell’anno precedente, e con 50 milioni non spesi nel 2023, si prevede che l’importo di 460 euro possa essere aumentato o esteso a più beneficiari rispetto al passato. L’anno scorso, la card conosciuta come “Carta Dedicata a Te” ha visto due erogazioni: una prima a luglio con 382,50 euro per acquisti di beni essenziali e una seconda a dicembre di 77,20 euro, utilizzabili per carburante o abbonamenti al trasporto pubblico locale. La prossima ricarica, confermata il 6 giugno, prevederà un unico accredito di 460 euro.

Ecco i requisiti e cosa c’è da sapere al momento sulla nuova social card da 460 euro

L’utilizzo della nuova social card da 460 euro sarà identico a quello del 2023: acquisto di beni alimentari essenziali, carburanti e abbonamenti per il trasporto pubblico locale.

Il 6 giugno la presentazione, a luglio i pagamenti

Il parametro di riferimento rimarrà l’ISEE, che non deve superare i 15.000 euro. Gli sconti sui generi alimentari, che nel 2023 erano del 15%, saranno confermati o aumentati. I titolari della card del 2023 la riceveranno sulla stessa carta, mentre i nuovi beneficiari dovranno ritirarla presso gli uffici di Poste Italiane. L’ ISEE valido per il 2024 sarà basato sui redditi e patrimoni del 2022, a differenza dell’anno scorso, che prendeva in considerazione i dati del 2021. Questo potrebbe escludere alcuni che lo scorso anno ricevettero le ricariche, ma ora superano la soglia massima dell’ISEE, o includere nuovi beneficiari precedentemente esclusi.

La presentazione della nuova social card illustrerà se verranno considerati ulteriori parametri oltre all’ISEE. Al momento, oltre alle famiglie con un ISEE superiore a 15.000 euro, sembra che saranno esclusi anche singoli, coppie senza figli e beneficiari di ammortizzatori sociali come la Naspi e la Dis-Coll. Anche i percettori dell’Assegno di inclusione potrebbero essere esclusi. I beneficiari non dovranno presentare domanda; sarà il Comune di residenza a identificarli e a invitare i destinatari a ritirare la card presso le Poste, portando la comunicazione ricevuta e un documento di identificazione.

Acquisti ammissibili e utilizzo della card

Gli acquisti ammissibili con la nuova social card saranno dettagliati durante la presentazione ufficiale. Non sarà possibile prelevare contanti dagli ATM con la card, che sarà utilizzabile per l’acquisto di alimenti come carne, pesce, ortaggi, e per beni di prima necessità, nonché per carburanti e abbonamenti al trasporto pubblico. Questi dettagli rimarranno invariati rispetto al precedente anno, garantendo supporto continuativo ai beneficiari nel loro quotidiano.