È il Decreto Ministeriale del 4 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 2024, a disciplinare la nuova misura di sostegno per le famiglie italiane nel 2024: la social card da 500 euro.

Questo contributo, che fa seguito alla precedente carta dedica a te, sarà erogato una sola volta per nucleo familiare ed è destinato alle famiglie con un ISEE non superiore a 15.000 euro. Inoltre, è necessario che tutti i membri del nucleo familiare siano iscritti all’Anagrafe della popolazione residente.

Ci sono, comunque, alcuni soggetti che per legge sono esclusi dal beneficio.

Si tratta dei nuclei familiari che già percepiscono altri sussidi come l’Assegno di inclusione, il Reddito di cittadinanza, la Carta acquisti e altre forme di sostegno alla povertà o all’inclusione sociale. Anche chi riceve NASPI, DIS-COLL, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni e altre forme di integrazione salariale non potrà accedere a questa misura.

Come la carta dedicata a te, anche la social card 500 sarà erogata sotto forma di carta prepagata tramite Poste Italiane e PostePay. Un aspetto particolarmente rilevante è che non è necessaria alcuna domanda da parte delle famiglie per ottenere la carta. Il processo è completamente automatizzato e coinvolge diversi enti: l’INPS, i Comuni e Poste Italiane.

Social card 500 euro: le date da segnare sul calendario

Ecco le attuali tempistiche previste indicate nel messaggio INPS sulle istruzioni operative della social card 500 euro:

l’INPS entro il giorno 24 luglio 2024 metterà a disposizione dei comuni l’elenco dei beneficiari della carta;

metterà a disposizione dei comuni l’elenco dei beneficiari della carta; i comuni a loro volta, entro e non oltre 20 giorni solari a decorrere dal 25 luglio 2024, sono chiamati a consolidare i citati elenchi (le istruzioni per farlo sono contenute nel Messaggio INPS n. 2575/2024);

solari a decorrere dal 25 luglio 2024, sono chiamati a consolidare i citati elenchi (le istruzioni per farlo sono contenute nel Messaggio INPS n. 2575/2024); dopo il consolidamento degli elenchi, la palla passerà nuovamente all’INPS, che entro i successivi 10 giorni è chiamata a rendere definitivi gli elenchi dei destinatari e trasmetterli a Poste Italiane. A questo punto, Poste Italiane, entro i successivi 4 giorni lavorativi doveva rendere disponibile il numero identificativo delle carte per ciascun beneficiario.

Successivamente l’INPS, ricevuti gli esiti di rendicontazione da Poste Italiane S.

Quando si potrà ritirare la social card

p.A., fornirà ai Comuni, attraverso l’apposito l’applicativo web, il numero identificativo delle carte da includere nelle comunicazioni che gli stessi Comuni dovranno inviare ai beneficiari per informarli dell’avvenuta assegnazione del contributo e delle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio. Ciascun Comune pubblicherà in evidenza sul proprio sito internet l’elenco dei beneficiari della carta riferito al territorio di competenza.

La carta sarà disponibile a partire da settembre 2024, se tutte le tempistiche saranno rispettate. I beneficiari dovranno effettuare il primo acquisto con la social card 500 euro entro il 16 dicembre 2024, mentre l’intero saldo disponibile sulla carta dovrà essere consumato entro il 28 febbraio 2025. Si potranno acquistare con la social card 500 euro solo i beni indicati nell’allegato 1 al decreto stesso, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica. Si tratta in dettaglio di:

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole;

Pescato fresco;

Tonno e carne in scatola;

Latte e suoi derivati;

Uova;

Oli d’oliva e di semi;

Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria;

Pizza e prodotti da forno surgelati;

Paste alimentari;

Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale;

Farine di cereali;

Ortaggi freschi, lavorati, e surgelati;

Pomodori pelati e conserve di pomodori;

Legumi;

Semi e frutti oleosi;

Frutta di qualunque tipologia;

Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula);

Lieviti naturali;

Miele naturale;

Zuccheri;

Cacao in polvere;

Cioccolato;

Acque minerali;

Aceto di vino;

Caffè, tè, camomilla;

Prodotti DOP e IGP.

Ammesso acquistare anche carburanti, o in alternativa a questi, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali.

Riassumendo…