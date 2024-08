Molte volte ci sono degli adempimenti che i contribuenti ritengono di poter espletare solo recandosi presso l’ufficio pubblico competente. Tuttavia, in quasi tutti gli uffici pubblici, l’accesso è concesso solo su appuntamento. Chi si presenta senza un appuntamento rischia di dover affrontare lunghe code e di attendere per ore prima di poter svolgere l’operazione per cui si è recato presso l’ufficio. Per chi lavora, queste attese possono comportare la perdita di un’intera giornata di lavoro, considerato che la maggior parte degli uffici pubblici osserva orari di apertura coincidenti con quelli lavorativi.

Tuttavia, grazie alla tecnologia e ai servizi telematici che ormai tutte le Pubbliche Amministrazioni mettono a disposizione, è possibile espletare molti adempimenti direttamente da casa. Basta sapere come fare. Perfino il cambio di residenza non richiede più un appuntamento in presenza presso gli uffici pubblici competenti.

Il quesito giunto in redazione da parte di un nostro lettore

“Salve, mi chiamo Renato e vorrei ricevere delle indicazioni su come effettuare il cambio di residenza. Per motivi di lavoro, devo trasferirmi da Toritto, un Comune della provincia di Bari, a Bari città. Lavoro già a Bari e ho deciso di non fare più il pendolare. Volevo provare a fare il cambio di residenza con lo SPID. Potreste spiegarmi la procedura?”

La guida al cambio di residenza e perché farlo da casa è semplicissimo

Anche il cambio di residenza è un’operazione che può essere effettuata grazie alle moderne tecnologie messe a disposizione dalle Pubbliche Amministrazioni. Parliamo dei servizi che i cittadini possono utilizzare tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Questi strumenti consentono di accedere ai servizi dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e di altre amministrazioni.

Attraverso uno di questi strumenti, è possibile accedere anche al sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Ecco la procedura per effettuare l’adempimento da casa

Grazie a questo portale, è possibile richiedere vari certificati, come quelli di nascita, stato civile, matrimonio, stato di famiglia e molti altri, che altrimenti avrebbero richiesto una visita all’Ufficio Anagrafe del Comune. Ma la funzionalità più utile è la possibilità di segnalare il cambio di residenza direttamente online.

Dal 27 aprile 2022, l’ANPR permette di presentare la segnalazione di cambio di residenza senza la necessità di assentarsi dal lavoro per recarsi fisicamente presso gli uffici pubblici. Per farlo, è sufficiente autenticarsi nell’area riservata ai servizi del cittadino sul sito dell’ANPR utilizzando una delle credenziali citate in precedenza, che garantiscono l’accesso a tutti i servizi digitali delle Pubbliche Amministrazioni.

Sul portale è presente un’area dedicata ai cambi di residenza, tramite la quale il cittadino può registrare la propria nuova residenza, oltre a quella degli altri membri del proprio nucleo familiare.

È importante notare che, se il cambio di residenza riguarda familiari minorenni, la procedura può essere completata interamente online. Se invece riguarda familiari maggiorenni, anche loro dovranno convalidare la richiesta di nuova residenza utilizzando le proprie credenziali di accesso all’ANPR.