Tra le cose più odiate, in grado di accomunare la maggior parte degli italiani, si annoverano alcune tasse come il canone Rai e il bollo auto.

La 104 dà diritto ad esenzione sulle due tasse più odiate dagli italiani

Quest’ultime devono essere pagate, rispettivamente, da tutti coloro che detengono un apparecchio televisivo e un’automobile. Non mancano comunque le eccezioni, con alcuni soggetti che hanno diritto in determinati casi alle relative esenzioni.

I titolari di Legge 104 e i famigliari di cui sono a carico hanno diritto all’esonero dal pagamento bollo auto. Tale esenzione, però, non è scontata. Non è sufficiente, infatti, il riconoscimento della Legge 104 per evitare il pagamento della tassa automobilistica. Questo perché bisogna necessariamente rispettare anche altri requisiti. Entrando nei dettagli è fondamentale che il veicolo sia utilizzato prevalentemente per il trasporto del disabile.

L’auto, inoltre, deve essere intestata al beneficiario della Legge 104 o ad un suo familiare, di cui risulti fiscalmente a carico. Nel primo caso non ci sono limiti da rispettare. Nel caso in cui, invece, l’auto sia intestata ad un famigliare, quest’ultimo deve avere, in genere, un reddito pari a massimo 28.051,14 euro.

Chi supera tale limite deve, pertanto, provvedere al pagamento del bollo auto. È bene comunque sottolineare che i requisiti richiesti per beneficiare dell’esonero del bollo auto possono risultare differenti da una regione all’altra. In alcune località, ad esempio, l’esonero è riconosciuto solo per i veicoli di proprietà dei disabili e non per quelli intestati ai familiari a carico.

In caso di dubbio, pertanto, si invita ad informarsi presso le amministrazioni locali di competenza per ottenere informazioni dettagliate in merito. Si ricorda, inoltre, che il riconoscimento dell’esenzione non avviene automaticamente. I soggetti interessati e aventi diritto devono presentare apposita richiesta all’Aci oppure all’Agenzia delle Entrate.

Legge 104, si ha diritto all’esonero dal canone Rai?

Anche nel corso del 2024 è possibile beneficiare, in determinati casi, dell’esonero dal pagamento del canone Rai. Tra i soggetti aventi diritto si annoverano coloro che non hanno una televisione in casa, così come diplomatici, funzionari o impiegati consolari e militari stranieri. Ma non solo, hanno diritto a tale beneficio anche le persone con un‘età superiore a 75 anni e reddito inferiore a otto mila euro annui. Se rientranti in tali casistiche anche i titolari di Legge 104 possono beneficiare dell’esonero.

In caso contrario non ne hanno diritto. Questo perché, stando alla normativa vigente, i titolari di Legge 104 non hanno diritto a priori all’esenzione dal pagamento del canone Rai. Entrando nei dettagli, come si evince dalle FAQ pubblicate sul sito della RAI, se un contribuente: