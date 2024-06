Il bonus psicologo tornerà nel 2025? Come canta Francesco De Gregori con il brano Sempre e per sempre: “Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai. Ho visto gente andare, perdersi e tornare e perdersi ancora e tendere la mano a mani vuote“. Tante sono le persone che perdiamo di vista nel corso della vita, salvo poi vederle ritornare.

Tale discorso vale anche per diversi oggetti che vengono smarriti, salvo poi ritrovarli in posti impensabili. Come non annoverare, poi, diversi bonus e agevolazioni che possono essere confermati oppure no dal governo a seconda delle proprie idee e soprattutto tenendo conto delle disponibilità economiche delle casse dello Stato.

Il bonus psicologo torna nel 2025?

Proprio in tale ambito è giunto in redazione il quesito di una nostra lettrice che ci chiede:

“Buongiorno, mi chiamo Gabriella e ho 35 anni. Purtroppo gli ultimi anni, complice il Covid e una situazione lavorativa precaria, ho dovuto fare i conti con uno stato di ansia e stress che mi hanno reso particolarmente fragile dal punto di vista psicologico. Purtroppo non sono riuscita ad inoltrare entro lo scorso 31 maggio la domanda per il bonus psicologo. Vi scrivo quindi per chiedervi se tale misura sarà disponibile anche nel 2025 in modo tale da poterne usufruire. Grazie in anticipo per la risposta”.

Il bonus psicologo è una misura riconosciuta a coloro che risiedono in Italia e presentano un Isee in corso di validità inferiore a 50 mila euro. L’importo del contributo è fino a 50 euro per ogni seduta e, come ricordato dalla nostra lettrice, il 31 maggio 2024 è scaduto il termine ultimo entro cui presentare la relativa domanda. A tal proposito, come spiegato dall’Inps attraverso un comunicato datato 26 marzo 2024:

“Il Bonus psicologo, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, è stato reso strutturale innalzando l’importo massimo a 1.500 euro per persona e regolando l’erogazione in base all’ISEE del richiedente. […] La domanda potrà essere presentata dal 18 marzo al 31 maggio 2024, tramite servizio online o Contact center. Per le domande relative al 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio“.

Arriva lo psicologo di base

Salvo eventuali cambiamenti, pertanto, il bonus psicologo verrà riconosciuto anche nel corso del 2025.

Ma non solo, iOvvero i cittadini avranno la possibilità di rivolgersi, gratuitamente, ad uno dei professionisti che lavoreranno presso leSarà compito delle Regioni organizzare e gestire questo servizio, provvedendo all’istituzione di elenchi regionali degli psicologi di assistenza primaria.

Una misura indubbiamente importante, volta a garantire una valida assistenza psicologica a tutti coloro che vivono dei momenti di fragilità. Entrando nei dettagli, si stima che saranno circa sei mila gli psicologici dell’assistenza primaria pronti ad offrire il loro aiuto. Si resta comunque in attesa di ulteriori dettagli in merito per vedere come e partire da quando tale figura sarà effettivamente attiva.