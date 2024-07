Ecco alcune informazioni utili sulle fatture per evitare di perdere il bonus psicologo. Come canta Umberto Balsamo con il brano Bugiardi Noi: “Preda degli errori tuoi, non puoi più vivere, hai paura, anche con me, di poter perdere. Io che ho fatto tutto ormai per farmi credere”. Tutti quanti possiamo commettere degli errori. Alcuni di questi, fortunatamente, sono di piccola entità e non hanno un particolare impatto sulle nostre esistenze.

Altri, invece, possono comportare delle conseguenze non indifferenti. Lo sanno bene tutti coloro alle prese con la burocrazia e che rischiano di perdere il diritto ad alcune agevolazioni.

Contributo per sostenere le spese delle sessioni di psicoterapia: cosa devono fare i professionisti

In tale ambito si inseriscono alcuni importanti. In modo tale da non rischiare di perdere il relativo rimborso. Ecco come funziona.

I soggetti che hanno ottenuto l’accoglimento della domanda hanno ricevuto un codice univoco associato. Quest’ultimo viene comunicato al professionista che, a sua volta, deve provvedere ad inserirlo nell’apposita procedura in sede di prenotazione o conferma della sessione di psicoterapia. L’importo del contributo, fermo restando il limite di 50 euro per seduta, viene erogato direttamente allo psicologo tenendo conto delle modalità di pagamento indicate dallo stesso.

A tal proposito ricordiamo che i professionisti hanno tempo fino al 31 luglio per caricare le fatture inerenti le prenotazioni per l’annualità 2022 per ottenere il relativo rimborso. Una volta prenotate e confermate le sedute, infatti, i professionisti devono registrare le fatture nel sistema per ricevere il pagamento del contributo sul conto corrente precedentemente indicato sulla piattaforma.

Guida alla fattura dello psicologo per non perdere il bonus

Attraverso il messaggio numero 2568 del 09 luglio 2024 l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha reso noto che è stata:

“riaperta la procedura per consentire la registrazione dei dati di fatturazione ai professionisti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo 2024 e, solo per la Regione Basilicata, entro il 6 maggio 2024, ma non le hanno corredate dei relativi dati di fatturazione entro il predetto termine del 21 maggio 2024. A tale fine, sarà resa disponibile in procedura la funzionalità per assicurare l’inserimento dei suddetti dati da parte degli psicoterapeuti dalle ore 9.00 del giorno 15 luglio 2024 alle ore 18.00 del giorno 31 luglio 2024“.

Per caricare i dati inerenti la fattura dello psicologo.

E ottenere il pagamento del bonus bisogna effettuare l’accesso altramite le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. A questo punto bisogna accedere al menu e cliccare sulla voce “Le mie fatture” e selezionare le sedute precedentemente confermate.

Per inserire la richiesta di rimborso bisogna fornire tutte le informazioni contenute nelle fatture, quali: nominativo di chi la emette, data, numero di fattura e l’importo totale. Una volta fornite tutte le informazioni il professionista deve semplicemente cliccare sul pulsante “Conferma Fattura” e il gioco è fatto.