“Buongiorno, mi chiamo Andrea e vi contatto per avere dei chiarimenti in merito all’IMU. Per lavoro sono un pendolare e per questo motivo mi ritrovo sovente a vivere lontano da casa mia. Una situazione già di per sé difficile e che temo possa avere delle ripercussioni anche dal punto di vista delle tasse. In particolare, essendo i consumi di luce e gas davvero molto bassi ho paura che il Comune possa disconoscere la mia residenza e pertanto perdere il diritto all’esenzione Imu sull’abitazione principale. È davvero così oppure considerando la mia situazione lavorativa non devo temere nulla da questo punto di vista? Grazie in anticipo per la risposta”.

Esenzione IMU: i controlli sui consumi gas e luce nell’abitazione principale fanno saltare la residenza approvata?

A fornire una risposta al quesito del nostro lettore ci ha pensato la Corte di giustizia tributaria di primo grado Lazio Roma – Sez.

“Il ragionamento presuntivo del Comune, basato esclusivamente sui ridotti (ma non insignificanti) consumi elettrici del nucleo familiare della (…) nel corso dell’anno 2016 (per gli altri consumi domestici, idrici e del gas, si è solo fornito un dato numerico senza dati comparativi e di media di raffronto) non è persuasivo e non è sufficiente, sul piano sintomatico, per giungere a negare il presupposto della dimora abituale e, di conseguenza, il beneficio dell’esenzione dall’IMU, ai sensi del previgente art.13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011, conv. in L. n. 214 del 2011, in favore della contribuente”.

XIII che attraverso la sentenza numero 1147 del 30 gennaio 2024 ha stabilito che:

Ne consegue, pertanto, che non bastano dei consumi di luce e gas ridotti per perdere il diritto all’esenzione Imu sull’abitazione principale. Ognuno di noi, d’altronde, ha uno stile di vita differente e non sarebbe giusto prendere in considerazione i consumi energetici come unico parametro di riferimento per stabilire se l’abitazione esente dall’Imu sia davvero quella principale.