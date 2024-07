Quando si parla di sussidi di disoccupazione in Italia, il pensiero finisce sulla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), ossia uno degli strumenti principali a disposizione dei lavoratori. Tuttavia, uno dei dubbi più comuni riguarda i costi associati alla presentazione della domanda. In questo articolo esploreremo nel dettaglio quanto bisogna pagare al patronato per fare la domanda NASPI in Italia, fornendo una guida completa per tutti coloro che si trovano in questa situazione.

Prima di entrare nel dettaglio dei costi, è importante comprendere cos’è la NASPI.

La NASPI è un’indennità mensile di disoccupazione erogata dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) per supportare i lavoratori che hanno perso involontariamente il proprio impiego. Questo sussidio è stato introdotto con il Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 e ha sostituito le precedenti forme di indennità di disoccupazione come l’ASPI e la Mini-ASPI.

Il ruolo del patronato nella domanda NASPI

Il patronato è un ente autorizzato a fornire assistenza gratuita ai lavoratori per la compilazione e l’inoltro delle pratiche burocratiche. I patronati sono finanziati dallo Stato e dalle contribuzioni dei lavoratori, il che consente loro di offrire servizi senza richiedere un pagamento diretto agli utenti.

Quanto bisogna pagare al patronato per fare la domanda NASPI?

La risposta a questa domanda è semplice: non bisogna pagare nulla. I servizi forniti dai patronati, inclusa l’assistenza per la domanda NASPI, sono gratuiti per tutti i cittadini. Questo significa che chiunque può recarsi presso un patronato per ricevere supporto nella compilazione della domanda NASPI senza dover sostenere alcun costo.

Come funziona l’assistenza gratuita dei patronati?

I patronati svolgono un ruolo fondamentale nel sistema di welfare italiano. Offrono una vasta gamma di servizi di assistenza sociale e previdenziale, tra cui:

compilazione delle domande: aiutano nella corretta compilazione della domanda NASPI, assicurando che tutte le informazioni necessarie siano fornite e che il modulo sia completo. IN genere per la domanda NASPI bisogna anche affrettarsi.

inoltro della domanda: si occupano dell’inoltro della domanda NASPI all’INPS, utilizzando i canali telematici appropriati

supporto e consulenza: forniscono consulenza su tutti gli aspetti relativi alla disoccupazione e ai sussidi disponibili, rispondendo a domande e chiarendo eventuali dubbi.

Tutti questi servizi sono finanziati dal sistema pubblico e non prevedono alcun costo diretto per il cittadino.

Domanda NASPI: vantaggi di rivolgersi al patronato

Affidarsi a un patronato per la presentazione della domanda NASPI offre numerosi vantaggi. In primis competenza e professionalità. Gli operatori dei patronati sono esperti nel campo delle prestazioni sociali e previdenziali e sono in grado di fornire assistenza qualificata. A questi si aggiungono:

risparmio di tempo: il patronato si occupa di tutte le procedure burocratiche, permettendo al cittadino di risparmiare tempo ed evitare errori nella compilazione della domanda.

assistenza personalizzata: gli operatori offrono un servizio personalizzato, rispondendo a tutte le domande e fornendo supporto durante tutto il processo.

Per completezza informatica ricordiamo che oltre ai patronati, esistono altre modalità per presentare la domanda NASPI gratis, ossia:

online tramite il sito dell’INPS: i lavoratori possono presentare autonomamente la domanda NASPI tramite il portale online dell’INPS. Tuttavia, questa modalità richiede una certa dimestichezza con le procedure telematiche

contact center dell’INPS: È possibile presentare la domanda anche tramite il Contact Center dell’INPS, chiamando il numero verde dedicato.

Riassumendo