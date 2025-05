Rimborso utenze luce e gas come fringe benefit, non solo prima casa: tutti gli immobili ammessi

Tra le diverse forme di agevolazione previste per i lavoratori dipendenti, il rimborso delle utenze domestiche attraverso i fringe benefit rappresenta uno degli strumenti più dibattuti.

Questa misura, pensata per alleggerire il carico delle spese familiari, solleva una serie di interrogativi soprattutto riguardo agli immobili per cui è possibile richiedere il beneficio. Il tema centrale riguarda l’estensione di tale agevolazione: riguarda esclusivamente la prima abitazione o può essere applicato anche ad altre proprietà?

Destinatari del rimborso utenze come fringe benefit

Il rimborso delle spese relative alle utenze domestiche – come energia elettrica, gas e acqua – può essere concesso per immobili che rientrano in precise categorie.

L’agevolazione non si limita alla residenza principale, ma abbraccia una casistica più ampia.

Nello specifico, l’agevolazione è prevista per immobili:

posseduti o detenuti dal lavoratore stesso, dal coniuge o da un componente del nucleo familiare;

destinati a uso abitativo, indipendentemente dalla presenza effettiva di residenza o domicilio;

per i quali il dipendente o i familiari sostengano concretamente i costi delle utenze.

Non è dunque richiesto che l’immobile sia utilizzato come abitazione principale, né è vincolante che il lavoratore vi risieda stabilmente. Ciò amplia notevolmente il perimetro dei beneficiari, rendendo più accessibile il riconoscimento del fringe benefit.

Tipologie di immobili ammessi

Non è esclusivamente la prima casa a rientrare nell’ambito di applicazione del rimborso delle utenze tramite fringe benefit. Il campo di applicazione, infatti, si estende anche ad altri immobili, purché si rispettino determinate condizioni.

Tra le tipologie di immobili inclusi vi sono:

altri immobili ad uso abitativo, diversi dalla dimora principale del lavoratore;

proprietà intestate ai familiari, a condizione che il dipendente sia effettivamente il soggetto che sostiene le relative spese;

utenze intestate al condominio, purché riferibili all’unità immobiliare abitativa e purché il dipendente possa dimostrare di aver materialmente sostenuto l’onere economico.

Questa apertura consente, ad esempio, di ottenere il rimborso delle bollette di seconde case, abitazioni concesse in comodato ai figli o, in certi casi, anche di appartamenti di proprietà dei genitori se l’onere della spesa grava sul lavoratore.

L’importanza della documentazione

Per accedere al fringe benefit relativo alle utenze domestiche, un aspetto imprescindibile è la possibilità di dimostrare in maniera chiara e inequivocabile che il lavoratore, o un suo familiare, è effettivamente responsabile del pagamento delle bollette.

A tal proposito, diventa fondamentale:

conservare ricevute di pagamento, che riportino il nome del lavoratore o del familiare;

esibire attestazioni o documenti che comprovino il versamento degli importi relativi alle utenze;

In caso di utenze intestate a soggetti terzi o a condomini, disporre di una documentazione che dimostri il collegamento diretto tra la spesa sostenuta e l’immobile di riferimento.

La tracciabilità delle spese rappresenta quindi un elemento essenziale sia per il riconoscimento del fringe benefit sia per eventuali controlli fiscali successivi.

Fringe benefit ai dipendenti: un beneficio accessibile e strategico

L’opportunità di vedersi rimborsare le spese domestiche anche su immobili diversi dalla propria abitazione principale si traduce in un significativo vantaggio per molti dipendenti.

La normativa, con la sua elasticità, offre infatti la possibilità di alleggerire il bilancio familiare in modo concreto.

Inoltre, la previsione che non sia necessaria la residenza o il domicilio effettivo nell’immobile amplia ulteriormente la platea dei possibili beneficiari. In tal modo, anche le spese sostenute per case vacanza, seconde abitazioni o immobili concessi in uso ai figli possono essere oggetto di rimborso sotto forma di fringe benefit, a condizione che vi sia una corretta documentazione delle uscite economiche.

