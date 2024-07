È imminente la scadenza per la presentazione della Dichiarazione dei redditi 2024 (anno d’imposta 2023) presso gli uffici postali. Si tratta di una possibilità riservata a specifici contribuenti. Questa modalità cartacea non è infatti accessibile a tutti, ma solo a coloro che rientrano in determinate categorie previste dalla legge.

Anche se può essere fondamentale rispettare questa scadenza per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate, tuttavia, per coloro che dovessero perdere la possibilità di presentare la dichiarazione in forma cartacea entro il termine previsto, rimane comunque la possibilità di inviare la dichiarazione telematicamente entro il termine ordinariamente indicato per quest’ultima modalità di presentazione.

Scadenze presentazione telematica

La Dichiarazione dei redditi 2024, per l’anno fiscale 2023, deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Questo può essere fatto direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario autorizzato. Le scadenze per la presentazione telematica della Dichiarazione redditi 2024 (salvo proroghe) sono le seguenti:

Modello 730/2024: la scadenza per la presentazione è il 30 settembre 2024;

Modello Redditi Persone Fisiche 2024, deve essere presentato entro il 15 ottobre 2024.

In alcuni casi specifici, tuttavia, la dichiarazione dei redditi può essere presentata in forma cartacea con scadenze diverse.

Dichiarazione redditi 2024 in carta: chi può

I contribuenti che possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma cartacea sono quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:

redditi dichiarabili con il Modello 730 ma non utilizzabile: ad esempio, coloro che possiedono redditi che potrebbero essere dichiarati con il Modello 730 ma non possono utilizzare questo modello per vari motivi;

necessità di dichiarare ulteriori redditi o comunicare dati specifici: quando è necessario utilizzare i quadri aggiuntivi del Modello Redditi (RM, RS, RT, RU);

dichiarazioni per conto di contribuenti deceduti: gli eredi che devono presentare la dichiarazione dei redditi per una persona deceduta.

Scadenze Dichiarazione redditi 2024 cartacea

La presentazione cartacea della Dichiarazione dei Redditi 2024 (relativa all’anno d’imposta 2023) può essere effettuata, utilizzando esclusivamente il Modello Redditi Persone Fisiche, presso qualsiasi ufficio postale dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024, che viene esteso al 1° luglio 2024 in quanto il 30 giugno è una domenica.

Nel caso in cui la dichiarazione debba essere presentata per un contribuente deceduto, il legislatore prevede delle deroghe specifiche:

decessi avvenuti nel 2023 o entro febbraio 2024: la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari, ovvero entro il 1° luglio 2024 per la presentazione cartacea presso la posta o entro il 15 ottobre 2024 per l’invio telematico;

decessi avvenuti dopo febbraio 2024: in questi casi, viene concessa una proroga di sei mesi. Ad esempio, se il decesso avviene ad aprile 2024, la scadenza per la presentazione cartacea viene prorogata al 31 dicembre 2024.

Riassumendo…