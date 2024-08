Insieme all’Assegno di Inclusione, il Supporto Formazione e Lavoro è l’altra misura che ha preso il posto del cessato Reddito di Cittadinanza. La prima misura è destinata alle famiglie che includono persone in condizioni di fragilità. La seconda è per famiglie in cui tutti i membri sono attivabili al lavoro. Mentre i pagamenti delle ricariche mensili per l’Assegno di Inclusione proseguono senza particolari problemi, per il Supporto Formazione e Lavoro le difficoltà sono maggiori. Tuttavia, ad agosto molti beneficiari riceveranno i pagamenti, seguendo il trend iniziato a luglio.

Dall’INPS arriveranno quindi 350 euro per molti beneficiari.

Dall’INPS 350 euro in arrivo ad agosto, ma solo per chi ha presentato domanda

Come abbiamo detto, nel contesto di sussidi e misure di contrasto alla povertà, le famiglie italiane sono passate da una misura a poterne sfruttare due. L’Assegno di Inclusione è senza dubbio la principale di queste misure, o meglio, quella che più somiglia al Reddito di Cittadinanza, poiché eroga fino a 500 euro di integrazione al reddito e 280 euro nel caso di famiglie che vivono in affitto. Questa misura è destinata a soggetti fragili, perché copre, all’interno del nucleo familiare, i seguenti soggetti:

Minorenni

Over 60

Persone prese in carico dai servizi sociali o sanitari

Invalidi

Persone con carichi di cura su altri familiari invalidi, minorenni o con problematiche diverse

Per gli altri soggetti, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, senza le problematiche sopra elencate, c’è il Supporto Formazione e Lavoro, che eroga fino a 350 euro al mese per i beneficiari.

Ecco cosa fare dopo la presentazione della domanda di Assegno di Inclusione o di Supporto Formazione e Lavoro

Dopo la presentazione della domanda per l’Assegno di Inclusione, non sono previsti particolari obblighi. È necessario rispettare la convocazione ai servizi sociali comunali dopo i primi 120 giorni dalla domanda e poi ogni 90 giorni durante il periodo di fruizione del sussidio.

Le date di pagamento: dall’INPS 350 euro in arrivo, ma quando?

Per il Supporto Formazione e Lavoro, invece, l’erogazione del sussidio non parte finché non vengono avviati percorsi di formazione, lavoro e riqualificazione per i beneficiari. Solo dopo l’avvio della partecipazione a queste iniziative, organizzate dai Centri per l’Impiego, i beneficiari possono iniziare a ricevere l’importo mensile spettante.

A luglio sono arrivati i primi pagamenti del Supporto Formazione e Lavoro, ma solo per chi aveva presentato la domanda prima del 15 luglio ed era stato avviato nei percorsi sopra citati. Infatti, il pagamento canonico del Supporto Formazione e Lavoro è sempre previsto per il 27 di ogni mese. Questo vale per chi è in continuità di fruizione, dato che la misura dura 12 mesi.

Per chi ha presentato domanda dopo il 15 luglio, il pagamento dovrebbe avvenire il 15 agosto, o meglio il 16, visto che il 15 agosto è festivo. Tuttavia, questo riguarda solo la prima erogazione, poiché le successive torneranno a essere liquidate il 27 di ogni mese.

Le date sopra citate sono fisse ogni mese, poiché fanno parte dei normali calendari di pagamento delle prestazioni da parte dell’INPS. L’istituto presenta ogni mese il calendario aggiornato dei pagamenti di tutte le misure che eroga ai cittadini, dalle pensioni alle prestazioni assistenziali.

Supporto Formazione e Lavoro: una misura di attivazione al lavoro

Oltre a essere un sussidio, la misura è anche un programma di attivazione al lavoro. I percorsi avviati mirano a supportare i beneficiari nella ricerca di impiego, offrendo corsi di formazione, processi di accompagnamento al lavoro, percorsi di riqualificazione professionale, e altro ancora.