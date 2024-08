Il bonus cucina, bagno e camera da letto sono bonus con o senza ristrutturazione edilizia vera e propria. Rappresentano un’ottima opportunità per chi desidera acquistare una nuova cucina, arredare nuovamente il bagno o la camera da letto di casa. Sulla spesa sostenuta è possibile beneficiare di un’importante detrazione fiscale (c.d. bonus mobili). Questa agevolazione consente di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute, da riportare nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche).

Tuttavia, per usufruire di questo beneficio, è necessario effettuare specifici interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali che su parti comuni di edifici residenziali.

Aspetti comuni ai tre bonus con o senza ristrutturazione

Per accedere a bonus cucina, bagno e camera da letto (bonus mobili), è fondamentale che la casa da arredare sia oggetto di lavori edilizi per i quali si gode anche del c.d. bonus ristrutturazione. I lavori di ristrutturazione che permettono di avere anche il bonus mobili sono:

Manutenzione straordinaria : Include lavori che comportano una modifica significativa dell’immobile, come la sostituzione di impianti, il rifacimento di scale o il consolidamento delle strutture;

: Include lavori che comportano una modifica significativa dell’immobile, come la sostituzione di impianti, il rifacimento di scale o il consolidamento delle strutture; Restauro e risanamento conservativo : Si tratta di opere mirate a mantenere l’immobile in buono stato, senza alterarne le caratteristiche originali;

: Si tratta di opere mirate a mantenere l’immobile in buono stato, senza alterarne le caratteristiche originali; Ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti: Comprende interventi di modifica strutturale degli edifici o delle singole unità abitative.

D’altro canto, i lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti, come tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni e rifacimento di intonaci interni, non danno diritto al bonus mobili.

Esistono alcune eccezioni che permettono di accedere al bonus mobili anche senza una vera e propria ristrutturazione. Ad esempio, la sostituzione della caldaia o della stufa a pellet può rientrare tra gli interventi di “manutenzione straordinaria”.

Bonus cucina

Per avere il bonus con o senza ristrutturazione per l’acquisto della cucina è necessario fare uno dei lavori di cui al paragrafo precedente.

Cosa da precisare è che i lavori di ristrutturazione non devono per forza riguardare l’ambiente di casa adibito a cucina. Ad esempio, i lavori di ristrutturazione interessano il corridoio e il proprietario può avere il bonus mobili per l’acquisto della nuova cucina.

Le spese che possono rientrate nel bonus cucina, possono essere diverse. Ad esempio, sono agevolabili gli acquisti di:

tavoli;

sedie;

credenze;

forni;

lavastoviglie;

frigorifero;

congelatore;

piano cottura;

ecc.

Acquisto mobili per bagno e camera letto

Bonus con o senza ristrutturazione: l’arredo del bagno e camera letto, è necessario fare uno dei lavori di cui al primo paragrafo. Anche qui vale la regola secondo cui i lavori di ristrutturazione non devono per forza riguardare l’ambiente di casa adibito a cucina. Ad esempio, i lavori di ristrutturazione interessano l’ambiente destinato a cucina e il proprietario può avere il bonus mobili per l’acquisto della camera da letto.

Le spese che possono rientrate nel bonus bagno e camera da letto possono essere, ad esempio, quelle riguardanti l’acquisto di:

armadi;

cassettiere;

librerie;

scrivanie;

tavoli;

sedie;

comodini;

poltrone;

materassi;

mobiletti;

specchi;

ecc.

Bonus con o senza ristrutturazione: come pagare le spese

Ai fini del bonus con o senza ristrutturazione (bonus mobili), il pagamento della spesa deve risultare da bonifico bancario o postale, carta di debito o credito. Non sono ammessi pagamenti con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Non serve il bonifico parlante, richiesto, invece, per il pagamento delle spese di ristrutturazione

Inoltre, è possibile ricorrere a un finanziamento a rate, purché la società di finanziamento effettui il pagamento secondo le modalità sopra indicate e il contribuente conservi una copia della ricevuta del pagamento.

Ricordiamo che il bonus mobili è in scadenza con le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, salvo nuova proroga.

Riassumendo…

quando si parla di bonus con o senza ristrutturazione facciamo riferimento al c.d. bonus mobili

detrazione fiscale 50% per acquisto mobili e grandi elettrodomestici

la detrazione presuppone lavori edilizi sulla casa

in alcuni casi spetta anche senza veri e propri interventi di ristrutturazione

in ogni caso il pagamento della spesa deve farsi con strumento tracciabile (esclusi assegni).

Inoltre è previsto un limite massimo di spesa che per il 2024 è fissato a 5.000 euro. Quindi, detrazione massima di 2.500 euro. Tale limite è da intendersi complessivo, quindi, non per singolo bonus cucina, bagno e camera da letto, ma totale.