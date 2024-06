La nuova social card da 500 euro rappresenta un passo significativo verso il sostegno delle famiglie italiane a basso reddito. Uno strumento che, come la vecchia carta dedicata a te, mira a fornire un aiuto concreto per l’acquisto di beni di prima necessità. E inoltre anche servizi essenziali come carburanti e abbonamenti ai trasporti pubblici locali.

La social card ha l’obiettivo di alleviare il peso delle spese quotidiane, migliorando la qualità della vita e promuovendo una maggiore equità sociale.

Una sintesi del contributo

Oltre a supportare direttamente le famiglie in difficoltà, questa misura potrebbe stimolare l’economia locale attraverso la spesa in beni e servizi essenziali, contribuendo così a un impatto positivo e duraturo sul tessuto socioeconomico del Paese.

Le regole attuative della nuova social card 500 euro sono contenute nel l Decreto Ministeriale del 4 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 2024.

Il contributo è una tantum e per nucleo familiare. Spetta dunque alle famiglie italiane con un ISEE non superiore a 15.000 euro. Sarà erogato sotto forma di carta prepagata tramite Poste Italiane e PostePay. Per beneficiarne, tutti i membri del nucleo familiare devono essere iscritti all’Anagrafe della popolazione residente e possedere una certificazione ISEE in corso di validità, non superiore alla predetta soglia.

Sono esclusi dal contributo i nuclei familiari che includono percettori di sussidi come l’Assegno di inclusione, il Reddito di cittadinanza, la Carta acquisti e altre misure di sostegno alla povertà o all’inclusione sociale, così come chi riceve NASPI, DIS-COLL, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni e altre forme di integrazione salariale.

In merito alle modalità di erogazione della social card 500 euro, non ci sarà necessità di fare domanda. Tutto sarà automatico. I destinatari saranno avvisati dai comuni sulla possibilità di prenotare il ritiro della carta presso gli uffici postali.

Social card 500 euro: cosa si può acquistare?

L’utilizzo della carta non è illimitato. Effettivamente, l’art. 3 del decreto attuativo social card 500 euro, espressamente indica, che la carta potrà utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, come indicati nell’allegato 1 al decreto stesso. Con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica. Si tratta in dettaglio di:

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

Pescato fresco

Tonno e carne in scatola

Latte e suoi derivati

Uova

Oli d’oliva e di semi

Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

Pizza e prodotti da forno surgelati

Paste alimentari

Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

Farine di cereali

Ortaggi freschi, lavorati, e surgelati

Pomodori pelati e conserve di pomodori

Legumi

Semi e frutti oleosi

Frutta di qualunque tipologia

Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

Lieviti naturali

Miele naturale

Zuccheri

Cacao in polvere

Cioccolato

Acque minerali

Aceto di vino

Caffè, tè, camomilla

Prodotti DOP e IGP.

Con la social card 500 euro è possibile acquistare anche carburanti o, in alternativa a questi, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali.

In ogni caso, l’importo presente sulla carta dovrà utilizzarsi, una volta attivata, entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

