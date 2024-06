Conti correnti e bonifici istantanei: commissioni economiche e basta spese da capogiro

L’uso degli strumenti di pagamento tracciabili è ormai ampiamente diffuso. Anche se l’obiettivo di ridurre l’uso del contante sembra essere stato in gran parte raggiunto, ci sono ancora margini di miglioramento. L’eliminazione del contante perseguita dalle istituzioni mira principalmente a contrastare fenomeni di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Tuttavia, questo obiettivo sembra ancora lontano dall’essere pienamente realizzato. Di fatto, sempre più cittadini utilizzano il contante solo per acquisti di piccola entità, mentre carte di credito, POS, bonifici e giroconti sono diventati strumenti quotidiani.

Recentemente, anche la Commissione Europea ha introdotto miglioramenti per i clienti delle banche riguardo ai bonifici.

Bonifici istantanei come quelli ordinari, ecco cosa cambia

Le operazioni bancarie come i bonifici solitamente comportano una commissione, che nel caso dei bonifici istantanei è particolarmente elevata. Nonostante la loro velocità, che permette il trasferimento dei fondi quasi in tempo reale, i bonifici istantanei sono stati poco utilizzati a causa dei loro costi elevati.

“Buonasera, sono un lettore abituale e vorrei un chiarimento in merito alla mia banca e al mio conto corrente. Prima di discutere con la mia banca, vorrei essere sicuro dei miei diritti. Ho letto che da aprile le commissioni per i bonifici istantanei dovrebbero essere ridotte, equiparate a quelle dei bonifici ordinari. Mio figlio studia in un’altra città e ogni mese gli invio denaro, due o tre volte. Il bonifico istantaneo con la mia banca mi costava 2,00 euro, quindi ho sempre preferito usare il bonifico ordinario per il conto di mio figlio, che è cliente di un’altra banca. Ieri, credendo che le tariffe fossero cambiate, ho effettuato un bonifico istantaneo di 200 euro a mio figlio pensando di pagare solo 50 centesimi, come per un bonifico ordinario. Invece mi è stato addebitato l’usuale importo di 2,00 euro. Posso fare reclamo alla mia banca?”

Conti correnti e bonifici istantanei: commissioni economiche e basta spese da capogiro

Il bonifico istantaneo è un’opzione vantaggiosa per effettuare pagamenti o trasferimenti di denaro in tempo reale.

Ecco cosa cambia per i clienti delle banche

Nonostante il costo, la velocità offerta da questa modalità di pagamento è ineguagliabile. Tipicamente, i bonifici ordinari possono richiedere diversi giorni lavorativi per essere completati. Le differenze significative nei costi tra bonifici istantanei e ordinari hanno spinto la Commissione Europea ad intervenire, introducendo un nuovo regolamento che impone alle banche di ridurre le tariffe dei bonifici istantanei, rendendole simili, se non uguali, a quelle dei bonifici ordinari.

La UE ha deciso di standardizzare i costi dei bonifici, affinché quello istantaneo abbia un costo uguale o leggermente superiore a quello ordinario. Inoltre, questo tipo di operazione deve essere disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, inclusi i giorni festivi. Con la nuova direttiva, le banche dovrebbero rendere il bonifico istantaneo l’opzione predefinita, al contrario di quanto avviene attualmente, dove è spesso considerato un’alternativa secondaria. Per quanto riguarda il caso del nostro lettore, non è necessario recarsi in banca. Anche se la direttiva UE è già in vigore, le banche hanno un periodo di adeguamento di 18 mesi per conformarsi completamente al nuovo regolamento. Durante questo periodo, possono ancora applicare le tariffe precedenti. Quindi, fino all’adeguamento definitivo della banca, è probabile che il costo dei bonifici istantanei rimanga invariato.