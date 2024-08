Chi ha diritto al bonus 850 euro anziani e come spenderlo? Come cantano I Cugini di Campagna con il brano Meravigliosamente: “Immagina la nostra casa, con due mattoni, io la tiro su. Nei campi tu farai la spesa e costruiremo quel lettino in più”.

I soldi non possono garantire la felicità, ma indubbiamente aiutano. Tante, d’altronde, sono le cose da pagare come, ad esempio, il cibo per mangiare o le bollette per aver luce e gas in casa.

Non sempre però, complici i recenti aumenti dei prezzi a fronte di retribuzioni non adeguate, si dispone del denaro necessari a fronteggiare le varie spese.

Chi ha diritto alla nuova Prestazione Universale: paletti e requisiti

Se tutto questo non bastasse, con il trascorrere degli anni si possono avere dei problemi di salute che rendonotanto da necessitare dell’aiuto di qualcuno.

Proprio in tale ambito è giunto in redazione il quesito di una nostra lettrice che ci chiede:

“Buongiorno, mi chiamo Mariangela e da qualche tempo a questa parte assisto mia madre che non è autosufficiente. A causa degli impegni lavorativi non riesco a starle accanto tutto il giorno e per questo vorrei assumere qualcuno che possa aiutarla. Ho tuttavia paura di non riuscire a sostenere tutte queste spese e per questo motivo vi contatto per chiedervi se sia davvero possibile beneficiare del cosiddetto bonus anziani di cui ho sentito parlare ed eventualmente come fare ad accedere a tale misura. Grazie anticipatamente per la risposta”.

Ebbene, per rispondere al quesito della nostra lettrice prendiamo come riferimento il cosiddetto decreto Anziani che ha previsto l’entrata in vigore, in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, della nuova Prestazione Universale.

Hanno diritto a tale contributo le persone non autosufficienti che hanno almeno 80 anni e presentino un Isee inferiore a 6 mila euro.

Come si può spendere il bonus 850 euro anziani non autosufficienti

Ma non solo: devono essere titolari dell’o quantomeno avere i requisiti per ottenere il relativo riconoscimento.

Come si evince dal decreto legislativo numero 29 del 15 marzo 2024 la nuova Prestazione Universale è esente da imposizione fiscale e non è soggetta a pignoramento. Entrando nei dettagli:

“è erogata su base mensile ed è composta da:

a) una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

b) una quota integrativa definita «assegno di assistenza», pari ad euro 850 mensili, finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale”.

Tale bonus, quindi, potrà essere utilizzato esclusivamente per pagare i collaboratori domestici e i servizi di cura e assistenza. Il riconoscimento del bonus anziani non autosufficienti non avviene in automatico. I soggetti interessati e aventi diritto dovranno provvedere a presentare apposita domanda. Si attendono i decreti attuativi per conoscere le modalità e tempistiche di richiesta.