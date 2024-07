L’attesa per l’ufficialità della proroga della quinta rata della rottamazione delle cartelle, prevista dalla legge di bilancio 2023, non impedisce ai contribuenti di avvalersi di un’importante opportunità: proseguire la sanatoria solo per alcune cartelle e interromperla per altre. Questa soluzione è ideale per evitare la decadenza totale dalla rottamazione.

La Definizione agevolata è una misura che consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale pagando importi ridotti rispetto a quanto dovuto inizialmente. Coloro che hanno aderito a questa iniziativa e sono in regola con il pagamento delle rate precedenti, ma non desiderano saldare l’intero debito, hanno la possibilità di scegliere quali cartelle pagare in misura agevolata.

Il servizio per salvarsi

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione dei contribuenti il servizio ContiTu, accessibile nell’area pubblica del proprio sito web. Questo strumento permette di calcolare autonomamente quanto si desidera continuare a versare, o meglio per quale cartelle, inserite in sede di domanda, continuare la sanatoria. Per utilizzare il servizio, è necessario fornire alcune informazioni essenziali:

Codice fiscale

Numero della Comunicazione delle somme dovute e relativa data

Numeri identificativi delle cartelle o avvisi che si intendono pagare

La procedura per utilizzare ContiTu, prevede i seguenti passaggi:

Compilazione della Richiesta : Il contribuente compila il modulo online indicando i dati richiesti.

: Il contribuente compila il modulo online indicando i dati richiesti. Ricezione di una Prima Email : Una prima email viene inviata con un link per convalidare la richiesta.

: Una prima email viene inviata con un link per convalidare la richiesta. Verifica del Totale da Saldare : Dopo aver cliccato sul link, il contribuente visualizza il nuovo totale da saldare e l’importo di ciascuna rata.

: Dopo aver cliccato sul link, il contribuente visualizza il nuovo totale da saldare e l’importo di ciascuna rata. Conferma dell’Operazione: Una volta confermati i dati, il contribuente riceve via email il Prospetto di sintesi, contenente le cartelle/avvisi selezionati per il pagamento e i relativi moduli di pagamento.

Rottamazione cartelle: i vantaggi del servizio ContiTu

Si tenga presente che il servizio ContiTu ha senso quando nella stessa domanda di adesione alla rottamazione cartelle sono state indicate più cartelle di pagamento.

Laddove, invece, per ogni cartella è stata presentata autonoma domanda, basta fermarsi con il pagamento della sanatoria riferita alla specifica cartella, senza necessità di utilizzare ContiTu.

Optare per il pagamento solo di alcune cartelle di pagamento inserite nel proprio piano di rottamazione offre diversi vantaggi:

Flessibilità Finanziaria : Permette di gestire meglio le risorse economiche, pagando solo ciò che è possibile in quel momento.

: Permette di gestire meglio le risorse economiche, pagando solo ciò che è possibile in quel momento. Evitare la Decadenza : Con questa opzione, il contribuente evita di decadere completamente dalla definizione agevolata, mantenendo comunque in regola alcune posizioni debitorie. IN altre parole decade solo per quelle cartelle di pagamento per le quali ha deciso di interrompere il pagamento della sanatoria

: Con questa opzione, il contribuente evita di decadere completamente dalla definizione agevolata, mantenendo comunque in regola alcune posizioni debitorie. IN altre parole decade solo per quelle cartelle di pagamento per le quali ha deciso di interrompere il pagamento della sanatoria Riduzione del Carico Fiscale: Anche se parziale, il pagamento riduce il carico fiscale complessivo, migliorando la situazione finanziaria del contribuente.

In attesa dell’ufficialità della proroga 5° rata rottamazione cartelle, è consigliabile, dunque, valutare attentamente questa opzione, considerandone i vantaggi e le modalità operative. La flessibilità offerta dal sistema di definizione agevolata può rappresentare una soluzione vantaggiosa per molti contribuenti, permettendo di adempiere agli obblighi fiscali in maniera più sostenibile. Senza proroga, ricordiamo, che la 5° rata sanatoria cartelle è possibile pagarla entro il 5 agosto 2024.

Riassumendo