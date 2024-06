Dopo la chiusura delle domande per il bonus psicologo, avvenuta il 31 maggio 2024, l’INPS ha delineato i tempi per l’istruttoria delle richieste. Le domande ricevute sono state ben 400.505, evidenziando un forte bisogno di assistenza psicologica.

Questo contributo, fondamentale per molte persone, è regolato da procedure specifiche che garantiscono equità e trasparenza nell’assegnazione delle risorse. L’importo del bonus è direttamente legato al valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare richiedente. Il bonus psicologo è destinato a coloro che hanno un ISEE non superiore a 50.000 euro.

L’importo è legato all’ISEE

L’importo del contributo varia a seconda delle fasce di reddito ISEE, permettendo l’accesso a sedute di psicoterapia con professionisti aderenti all’iniziativa. I dettagli specifici sono i seguenti:

ISEE fino a 15.000 euro: bonus di 1.500 euro

ISEE tra 15.000 e 30.000 euro: voucher di 1.000 euro

ISEE tra 30.000 e 50.000 euro: bonus di 500 euro.

Ogni seduta può essere coperta fino a un massimo di 50 euro utilizzando il valore del bonus assegnato. Chi supera la soglia ISEE 2024 di 50.000 euro non può beneficiare del bonus psicologo.

Regolarizzazione dell’ISEE nel bonus psicologo: procedure e tempistiche

Al momento della presentazione della domanda, era necessario avere un ISEE in corso di validità. L’INPS ha fatto sapere che coloro che hanno fatto domanda bonus psicologo con attestazioni ISEE contenenti omissioni o difformità hanno 30 giorni di tempo dopo il 31 maggio 2024 per regolarizzare la loro situazione. Includono una delle seguenti tre strade percorribili

presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): auesta deve includere tutte le informazioni precedentemente omesse o diversamente esposte. La DSU è un documento essenziale che raccoglie i dati necessari per calcolare l’ISEE

fornitura di documentazione idonea: è necessario presentare documentazione che dimostri la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione originale. Questo può includere certificati, dichiarazioni dei redditi e altre prove fiscali.

rettifica della DSU: questa opzione è possibile solo se la dichiarazione è stata presentata tramite un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) e l’errore materiale è attribuibile al CAF stesso. In questo caso, il CAF deve correggere l’errore e rilasciare una nuova attestazione ISEE.

Bonus psicologo: conseguenze della mancata correzione ISEE

Se entro i 30 giorni concessi, le difformità non vengono sanate, nel messaggio istruttoria domande bonus psicologo (Messaggio n. 2133/2024), l’INPS dice che la domanda verrà considerata improcedibile, impedendo l’erogazione del beneficio.

È quindi cruciale per i richiedenti assicurarsi che il loro ISEE sia corretto e aggiornato per evitare di perdere l’opportunità di ricevere il bonus.

Solo dopo il 30 giugno 2024, l’INPS inizierà l’elaborazione delle graduatorie. La priorità verrà data ai richiedenti con il valore ISEE più basso. In caso di parità di valore ISEE, sarà considerato l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le graduatorie saranno pubblicate dall’INPS tramite un successivo messaggio ufficiale. I beneficiari verranno informati dell’assegnazione del bonus attraverso i recapiti presenti nella sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o indicati al momento della presentazione della domanda. Ad ogni beneficiario verrà comunicato l’importo assegnato e il codice univoco necessario per usufruire delle sedute di psicoterapia. Si avranno 270 giorni di tempo dalle graduatorie per spendere il voucher.

Volendo concludere, l’ISEE resta uno strumento fondamentale per determinare l’accesso a vari benefici sociali, incluso il bonus psicologo. Correggere tempestivamente eventuali errori o omissioni nell’ISEE è essenziale per garantire l’accesso a questo importante sostegno. Un ISEE corretto permette di assicurarsi che le risorse disponibili vengano distribuite in modo equo e trasparente, aiutando chi ha realmente bisogno di assistenza psicologica.

