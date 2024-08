Come aprire la partita IVA online: è tra i servizi per cui non si va più allo sportello

Chi desidera aprire la partita Iva non deve più recarsi allo sportello dell’Agenzia delle Entrate. Come canta Tiziano Ferro con il brano Sere nere: “Ripenserei che non sei qua, ma mi distrae la pubblicità. Tra gli orari ed il traffico, lavoro e tu ci sei. Tra il balcone e il citofono, ti dedico i miei guai”.

Famiglia, lavoro, piccoli imprevisti sembrano essere all’ordine del giorno. Tante sono le cose che ognuno di noi deve fare, tanto che spesso è davvero difficile trovare del tempo libero da dedicare a sé stessi.

A complicare ulteriormente la situazione ci si mette la burocrazia che spesso risulta essere particolarmente farraginosa, tanto da rendere davvero molto complicato e tortuoso il percorso da seguire per accedere ai vari servizi e agevolazioni. Proprio nell’ottica di agevolare la vita dei cittadini, l‘Agenzia delle Entrate sta proseguendo il suo percorso di ammodernamento tecnologico in modo tale da consentire l’accesso a diverse prestazioni in modo telematico.

Agenzia delle Entrate: pubblicata la guida ai servizi del Fisco

L’Agenzia delle Entrate ha di recente pubblicato una guida inerente i servizi messi a disposizione. Grazie a quest’ultima viene spiegato in modo facile ed interattivo cosa bisogna fare per accedere a quest’ultimi in autonomia oppure delegando una persona di fiducia. Tanti, d’altronde, sono i servizi del Fisco a cui è possibile accedere online.

Tra questi si annoverano eventuali richieste d rimborso, la consultazione della propria posizione fiscale, la correzione dei dati catastali inerenti un immobile, ma anche la registrazione di un contratto di locazione e i pagamenti tramite F24.

Tale guida si rivela essere uno strumento indubbiamente utile che permette di individuare in modo rapido il servizio di proprio interesse. A rendere più agevole l’utilizzo vi è la presenza di link diretti che rimandano alla pagina ad hoc sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Come aprire la partita IVA online: è tra i servizi per cui non si va più allo sportello

Tra i servizi dell’Agenzia dell’Entrate per cui non è più necessario recarsi allo sportello si annovera l’apertura della partita IVA. A tal proposito sulla guida citata nel paragrafo precedente si evince che:

“L’inizio, la variazione e la fine dell’attività ai fini Iva, se sei un soggetto obbligato all’iscrizione al Registro Imprese, va effettuata tramite il servizio “Comunicazione Unica””.

Attraverso i servizi messi a disposizione da UnionCamere è possibile effettuare con una sola comunicazione: “tutti gli adempimenti previsti presso le diverse amministrazioni (richiesta di apertura/variazione/cessazione della partita Iva, apertura delle posizioni INPS e Inail, iscrizione al Registro delle Imprese, eccetera)”.

Nel caso in cui, invece, si tratti di un soggetto che non deve effettuare l’iscrizione presso il Registro Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo si deve usare il modello AA9/12. Quest’ultimo deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività. Tale operazione può essere effettuata: