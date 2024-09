La “Carta del Docente 2024/2025” rimane uno strumento fondamentale per il miglioramento professionale degli insegnanti, ma si trova ad affrontare alcune sfide legate alle risorse disponibili.

La scadenza del bonus 2023/2024 (al 31 agosto scorso) ha segnato una perdita per coloro che non sono riusciti a utilizzare l’intera somma, mentre la possibile riduzione dell’importo previsto per il 2024/2025 introduce un ulteriore elemento di incertezza. Tuttavia, con una pianificazione attenta e un utilizzo strategico del bonus, gli insegnanti potranno continuare a trarre vantaggio da questa opportunità.

Resta da vedere come evolverà anche la situazione per i docenti precari e se vi saranno ulteriori estensioni dei diritti loro riconosciuti.

Carta docente: meno fondi per il 2024/2025

La “Carta del Docente” (da non confondere con la carta dedica a te di 500 euro) è uno strumento prezioso per gli insegnanti italiani, pensato per incentivare l’aggiornamento professionale e la partecipazione a iniziative culturali.

Una delle questioni più rilevanti è la possibilità di una riduzione dell’importo della Carta del Docente a partire dall’anno scolastico 2024/2025. Ciò potrebbe essere il risultato della circostanza per cui una parte dei fondi destinati al bonus potrebbero finire per finanziare per altri progetti legati all’istruzione. Nello specifico, tali risorse potrebbero essere impiegate per sostenere la Scuola di Alta Formazione e per compensare i tutor impegnati nei percorsi di abilitazione per nuovi insegnanti.

Importo più basso di 80 euro?

Con questa nuova distribuzione delle risorse, l’importo della Carta del Docente potrebbe scendere a circa 420 euro per insegnante. Una riduzione significativa rispetto ai 500 euro a cui gli insegnanti erano abituati.

Nonostante siano previsti fondi aggiuntivi per il 2024 (30 milioni di euro) e dal 2025 (61 milioni di euro), questi stanziamenti non sono ancora stati confermati, lasciando aperta l’incertezza su possibili futuri scenari.

L’utilizzo della carta docente non cambia

Nonostante il possibile taglio, il bonus della Carta del Docente resterà un’opportunità unica per arricchire la formazione professionale e accedere a risorse culturali.

Tra i principali utilizzi del bonus continueranno ad esserci l’acquisto di libri e riviste, sia cartacei che digitali, e strumenti tecnologici come hardware e software. Gli insegnanti potranno inoltre utilizzare i fondi per iscriversi a corsi di aggiornamento professionale, corsi universitari e master, tutti strumenti fondamentali per mantenere un livello elevato di competenza e restare aggiornati con le nuove metodologie didattiche.

Un altro aspetto interessante è la possibilità di utilizzare il bonus per ingressi a eventi culturali come teatri, musei, mostre e altre manifestazioni artistiche. Tutto ciò consente ai docenti non solo di migliorare la propria formazione accademica, ma anche di arricchire la propria cultura personale, con benefici che si permette riflettere poi sulla qualità dell’insegnamento.

Tutte le faq sulla carta docente sono sul portale dedicato.

Riassumendo