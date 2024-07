Per quanto riguarda l’edizione del 2024, l’INPS ha ieri, 11 luglio 2024, ha pubblicato le graduatorie definitive bonus psicologo edizione 2024. Le richieste si sono chiuse il 31 maggio scorso, e, come per la precedente edizione, il beneficio è direttamente collegato al valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare richiedente. In particolare, il bonus non spetta a chi ha un ISEE superiore ai 50.000 euro.

I beneficiari sono avvisati dell’assegnazione del bonus tramite i contatti registrati nella sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o quelli forniti al momento della domanda.

Un aiuto concreto

Ora si hanno 270 giorni di tempo per utilizzare il voucher.

Il bonus psicologo rappresenta un importante strumento per supportare la salute mentale dei cittadini italiani. Soprattutto in un periodo storico caratterizzato da crescenti preoccupazioni economiche e sociali, avere accesso a servizi di psicoterapia può fare una significativa differenza nella vita delle persone. Il sistema di assegnazione basato sull’ISEE garantisce che il sostegno vada a chi ne ha maggiormente bisogno, contribuendo a ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi di salute mentale.

Per chi ha richiesto il bonus psicologo 2024, è importante tenere sotto controllo le comunicazioni dell’INPS e i propri recapiti su MyINPS. Questo permetterà di essere prontamente informati sull’esito della propria domanda e sui passaggi successivi per usufruire del beneficio. Il codice univoco assegnato dovrà essere utilizzato per prenotare le sedute di psicoterapia, e i professionisti dovranno registrare correttamente i dati di fatturazione per evitare la cancellazione delle sedute.

Ancora in atto il bonus psicologo edizione 2023

I destinatari dell’edizione del bonus psicologo 2023, a seguito del riposizionamento nelle graduatorie, hanno avuto tempo fino al 26 marzo per prenotare le loro sedute di psicoterapia. I professionisti, a loro volta, hanno avuto la scadenza del 21 maggio per convalidare la fatturazione delle stesse.

Tuttavia, l’INPS ha annunciato qualche giorno fa che è stato previsto un ulteriore periodo dal 15 al 31 luglio, durante il quale gli psicologi che non avevano ancora registrato i dati di fatturazione, possono farlo.

Riassumendo

riaperti i termini bonus psicologo 2023 (Messaggio INPS n. 2568/2024: registrazione dati di fatturazione dal 15 al 31 luglio 2024.

Beneficiari del bonus psicologo 2024: graduatorie basate su ISEE e ordine cronologico delle domande.

Pubblicazione graduatorie INPS bonus 2024: beneficiari informati tramite MyINPS e recapiti forniti.

Utilizzo del voucher: 270 giorni per utilizzare il codice univoco assegnato.

Supporto alla salute mentale: accesso prioritario ai servizi di psicoterapia per famiglie con ISEE basso.

Importanza del rispetto delle scadenze: necessario per evitare la cancellazione delle sedute non registrate.

Nel caso in cui non venga rispettata questa ulteriore scadenza, le sedute non registrate saranno annullate d’ufficio.