I bonus casa (bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario) spettano a condizione che sia stato presentato il relativo titolo abilitativo ai lavori (CILA, CILAS; permesso a costruire, SCIA, ecc.). Spettano, tuttavia, anche laddove trattasi di lavori c.d. in edilizia libera, ossia quelli che per essere realizzati non richiedono alcun titolo abilitativo.

Quelli che sono i lavori che rientrano nell’edilizia libera sono specificamente individuati dal legislatore in un apposito glossario. Un glossario che viene allargato il recente decreto “Salva Casa”.

Quando serve il titolo abilitativo

Volendo illustrare quali sono gli interventi edili soggetti a titolo abilitativo (CILA, CILAS, permesso a costruire, ecc.) e quelli in edilizia libera, sono soggetti a titolo abilitativo i lavori diretti ad esempio a:

demolizione, spostamento o realizzazione di un muro

apertura, spostamento o chiusura di una porta, finestra o lucernario

cerchiatura di una parete

frazionamento o accorpamento di unità immobiliari

cambio di destinazione d’uso

realizzazione o demolizione di piscina esterna interrata, un muro di confine, un soppalco, una veranda, una nuova rete fognaria di casa o fosse settiche, balcone, vespaio aerato, cappotto termico o isolamento pareti, scale interne o esterne, ampliamenti volumetrici, demolizione e ricostruzione e nuova costruzione.

Ricordiamo che il legislatore di recente ha messo la parola fine al fenomeno delle CILA dormienti proprio nell’ambito dei bonus casa.

Ecco, invece, un elenco (esemplificativo) di lavori rientranti nell’edilizia libera:

pavimentazione esterna e interna

elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene)

grondaie, tubi, pluviali

serramento e infisso interno e esterno

inferriata/altri sistemi anti intrusione

parapetto e ringhiera

controsoffitto

impianto elettrico

impianto per la distribuzione e l’utilizzazione di gas

impianto igienico e idro-sanitario

impianto di climatizzazione

canne fumarie

ascensore, montacarichi.

Più lavori in edilizia libera con il decreto Salva Casa

L’elenco completo delle opere in edilizia libera è quello indicato nel glossario allegato al DM 2 marzo 2018.

la realizzazione di porticati che non comportino un cambio di destinazione d’uso dell’immobile

le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera.

Come anticipato, il decreto “Salva Casa” . Finiscono tra i lavori in edilizia libera:

Sia per la realizzazione di porticati che per le opere di protezione dal sole e agenti atmosferici, inoltre, affinché si possano considerare lavori in edilizia libera è indispensabile che non si venga a determinare, a seguito degli interventi, la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici. In tali casi, infatti, non si potrà più parlare di lavori in edilizia libera, in quanto, in base alla normativa edilizia in vigore, servirebbe il permesso a costruire.

Riassumendo