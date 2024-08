Anche nel 2024, le neomamme che non hanno una carriera contributiva hanno la possibilità di accedere a un importante sostegno economico: l’assegno di maternità del comune. Questa prestazione rappresenta un aiuto fondamentale per le madri che non hanno mai lavorato e dunque si trovano ad affrontare le spese legate alla nascita di un bambino senza una base economica stabile.

L’erogazione dell’assegno di maternità del comune ha un impatto significativo sulla società, in quanto contribuisce a ridurre le disuguaglianze economiche tra le famiglie.

Importo e requisiti

Garantire un supporto finanziario alle madri in difficoltà significa anche promuovere l’inclusione sociale e il benessere dei bambini fin dai primi mesi di vita. Questo strumento si inserisce in un quadro più ampio di politiche sociali volte a sostenere la famiglia e la genitorialità, favorendo un ambiente di crescita sano e sicuro per i nuovi nati.

Nel 2024, l’importo dell’assegno è fissato a 404,17 euro mensili per un periodo di cinque mesi, raggiungendo un totale di 2.020,85 euro.

Per poter beneficiare dell’assegno di maternità del comune, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici.

Il criterio fondamentale è legato al reddito familiare, calcolato attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per l’anno 2024, il limite di reddito massimo per accedere al contributo è stabilito a 20.221,13 euro. Pertanto, le famiglie con un ISEE superiore a questa soglia non potranno beneficiare del sostegno economico.

Assegno maternità del comune: come e quando fare domanda

Per richiedere l’assegno di maternità del comune, è necessario presentare una domanda al comune di residenza. La procedura richiede la compilazione di un modulo specifico, reperibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito web del comune di appartenenza. È fondamentale allegare alla domanda tutta la documentazione richiesta, tra cui l’attestazione ISEE aggiornata.

Trovi qui un esempio di modulo per la domanda assegno maternità del comune.

In alternativa, è possibile rivolgersi ai patronati, che offrono assistenza qualificata nella compilazione e presentazione delle domande. Questi enti possono fornire supporto prezioso per garantire che la documentazione sia completa e corretta, riducendo il rischio di ritardi o respingimenti della domanda.

Si tenga presente che la domanda deve essere presentata entro termini specifici. Le madri biologiche devono inoltrare la richiesta entro sei mesi dalla data del parto. In caso di adozione o affidamento preadottivo, il termine per presentare la domanda parte dalla data dell’adozione o dell’affidamento.

Riassumendo…