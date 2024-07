Prenotare un appuntamento con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è un processo semplice e intuitivo che permette di scegliere il servizio necessario, la data e l’ora preferite, e offre l’opzione di una videochiamata da casa oppure di un incontro presso uno sportello fisico. La procedura può essere completata con pochi click, garantendo un’esperienza efficiente e senza attese.

Per iniziare, è necessario visitare il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Dall’home page, si può accedere alla sezione dedicata alla prenotazione degli appuntamenti.

Come interagire online

Qui, attraverso pochi e semplici passaggi, è possibile scegliere la modalità di appuntamento preferita. Questo sistema di prenotazione aiuta a ottimizzare l’organizzazione degli sportelli, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’efficienza del servizio offerto.

Che sia per pagare una rata della rottamazione cartelle oppure per sgravare una cartella, lo sportello online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente di interagire in tempo reale con un operatore tramite videochiamata. Questo servizio permette di effettuare operazioni, ottenere assistenza o ricevere informazioni specifiche riguardanti cartelle, rateizzazioni, sospensioni e rimborsi.

Per utilizzare questo servizio, è necessario prenotare un appuntamento accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate Riscossione con le credenziali Spid o Cie. Gli intermediari fiscali possono accedere anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. Una volta effettuato l’accesso, bisogna navigare nella sezione “Appuntamenti e contatti” e selezionare il giorno e l’ora desiderati tra quelli disponibili. È possibile prenotare un appuntamento per sé stessi, in qualità di rappresentanti legali, o come intermediari fiscali per conto dei clienti delegati, utilizzando EquiPro, l’area riservata per i professionisti.

Dopo aver effettuato la prenotazione, il sistema invia un’email di riepilogo con tutte le informazioni necessarie, comprese le istruzioni per avviare la videochiamata. Un ulteriore promemoria viene inviato via email prima dell’appuntamento. Nel giorno e ora scelti, bisogna accedere all’area riservata del sito, nella sezione “Consulta la tua agenda appuntamenti”, per avviare il collegamento.

Agenzia Entrate Riscossione: saltare la fila in ufficio

In caso di necessità, è possibile cancellare la prenotazione dalla stessa pagina.

In alternativa, è possibile prenotare un appuntamento presso uno sportello territoriale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Gli uffici sono aperti al pubblico dalle 8.15 alle 13.45 e l’accesso è consentito solo su appuntamento. La prenotazione può essere effettuata tramite il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it o utilizzando l’app Equiclick, sia da computer, smartphone o tablet.

Accedendo alla sezione dedicata alla prenotazione degli appuntamenti allo sportello territoriale, si può fissare un incontro per la giornata lavorativa in corso o per una delle nove giornate successive. Il contribuente sceglie lo sportello più comodo, seleziona il tipo di servizio richiesto (pagamenti, compensazioni, rimborsi, assistenza su rateizzazioni, o procedure di riscossione) e poi sceglie l’orario disponibile. Riceverà un’email con i dettagli della prenotazione e un QR code da utilizzare per ritirare il ticket prenotato allo sportello.

Per ogni giornata lavorativa, è possibile effettuare una sola prenotazione per codice fiscale e per servizio. Se non è possibile prenotare online, si può fare anche telefonicamente contattando il contact center al numero 060101. In questo caso, il giorno dell’appuntamento sarà necessario utilizzare la tessera sanitaria per effettuare il check-in.

Prenotare un appuntamento con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è dunque un processo semplificato e accessibile, progettato per rispondere alle esigenze dei cittadini in modo rapido ed efficiente. Che si tratti di una videochiamata o di un incontro di persona, l’intero sistema è pensato per garantire un servizio ottimale, riducendo al minimo i tempi di attesa e migliorando la gestione delle operazioni fiscali.

