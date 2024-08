È un gran bel giro d’affari quello che sta portando avanti Francesco Totti, ex stella del calcio italiano e oggi anche imprenditore di successo. L’ex pupone e capitano giallorosso ha infatti deciso di vendere due palazzi di Roma a una società israeliana, la B.A.R. assests and Hotels in Rome ltd. Quali sono i soldi che ruotano intorno alla maxi operazione? Scopriamolo insieme.

I due palazzi romani

Quella di Totti è un’operazione molto più ampia, visto che in realtà a cedere agli israeliani è l’Immobiliare Dieci, la sua parte del gruppo “Capitano”, e quindi di riflesso anche i due palazzi di Roma che erano di proprietà del gruppo in questione.

Più nel dettaglio, la Immobiliare Dieci non ha in realtà immobili di sua proprietà, ma è titolare di due contratti di leasing immobiliari con Mps, in base ai quali ha diritto a riscattare due immobili situati a Roma. I due palazzi rappresentano quindi un affare non da poco. Ma dove si trovano e quanto è costato il loro acquisto alla.? Il primo palazzo è sito in via Francesco Tovaglieri, a pochi passi da Tor Tre Treste. ormai noto come ecomostro.

Il secondo palazzo si trova in pieno Centro Storico a Roma, precisamente in via Rasella. Si tratta di un punto storico, visto che il 23 marzo del 1944 alcuni partigiani firmarono l’attentato al battaglione di Bolzano delle forze di occupazione tedesche. In particolare questo secondo sito, quindi, sembra essere una scelta particolarmente vincente per la società israeliana, la quale ha intenzione di farne il punto nevralgico delle sue strategie alberghiere. Secondo indiscrezioni le proprietà sono state vendute complessivamente per una cifra di 20 milioni di euro.

Totti e gli immobili

A dire il vero non ci sono dettagli ufficiali in merito alla vendita die due palazzi, così come per quanto riguarda la cessione della sua parte societaria.

Ad ogni modo, voci di corridoio confermerebbero queste cifre appena citate. Non si sanno nemmeno quali siano state le ragioni che hanno spinto l’ex capitano della Roma a vendere, ma sappiamo che in realtà anche la sua personale villa che ha diviso con Ilary Blasi è in vendita. Parliamo di una grande casa che si sviluppa in 1.500 metri quadrati, è composta da 25 stanze e circondata da un parco rigoglioso in uno dei quartieri più esclusivi della Capitale. Secondo indiscrezioni comunque lui e la sua nuova fiamma Noemi Bocchi starebbero pensando di trasferirsi ai, la zona che caratterizza la parte sud-est della capitale. I due sono stati infatti visti di recente in una agenzia immobiliare della zona.