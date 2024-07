Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è molto probabile che questo Deadpool e Wolverine sia destinato a fare davvero grandi cose. Naturalmente, stavolta a giovarne sarà soprattutto la Disney, casa di produzione del film e detentrice dei diritti di ormai quasi tutti i personaggi Marvel cinematografici. Il film è uscito nelle sale italiane il 24 luglio, ed è già arrivato il riscontro al botteghino con un primo giorno da urlo. Ecco quanto ha fatto all’esordio.

Un debutto coi fiocchi

Siamo praticamente ai livelli di Barbie, per quanto riguarda il nostro Paese.

Deadpool e Wolverine hanno infatti incassato al day one ben 2 milioni di euro. Il film del giocattolo Mattel invece aveva fatto lo scorso anno 100 mila euro in più al debutto in Italia. Sappiamo però che questi sono numeri che poco sollucherano il palato fine degli statunitensi. Il mercato cinematografico italiano non viene mai realmente considerato dagli analisti, giustamente, visto che si tratta di numeri per loro risibili. A dire il vero, però, quando si tratta di diverse decine di milioni nessun numero è da trattare con troppa indifferenza, e probabilmente nemmeno glisi aspettavano questo botto nel nostro belpaese.

Inoltre, a conti fatti è vero che Deadpool e Wolverine interessa sostanzialmente l’economia statunitense, ma è altrettanto vero che gli esercenti italiani possono tirare una boccata d’aria con la vendita di popcorn e bibite varie, soldi che in questo caso invece vanno dritti nelle loro tasche. Quindi, ben venga che questo cinecomics faccia ottimi numeri anche dalle nostre parti. Stando sempre ai numeri del debutto, nelle sale il film ha visto la presenza di 265.546 spettatori, con un incasso medio di circa 5000 euro per sala. Nonostante i grandi numeri, al debutto ha perso la sfida con Inside Out 2 che invece è arrivato a superare i due milioni e otto. Ora il cartone si avvia verso i 43 milioni di incasso in Italia, ma stiamo parlando di un film che però coinvolge tutta la famiglia.

Deadpool e Wolverine e il problema del rating

Come molti sapranno Deadpool e Wolverine si è beccato il divieto negli USA, divieto che invece non c’è in Italia e in alcuni altri Paesi europei. Gli analisti prevedono il record per film rating con 170 milioni al debutto negli USA, debutto previsto proprio per oggi 26 luglio. Si attende quindi un weekend di fuoco per le sale americane. Fin dove può arrivare con gli incassi? Probabilmente da noi potrebbe arrivare sui 30 milioni, ma sarà necessario vedere i numeri del weekend per avere un’analisi più accurata. Negli USA invece pensano che possa superare il miliardo di dollari, e anche in questo caso i dati del fine settimana saranno fondamentali. Ma com’è questo Deadpool e Wolverine?

Avete presenti i cinepanettoni di Boldi e De Sica? Ecco, il paragone potrebbe sembrare ingeneroso, e in effetti lo è, ma bisogna comprendere il contesto. Ormai questi cinecomics non hanno più alcuna pretesa di raccontare una storia che abbia un senso logico solido e si sono trasformati in tutto e per tutto a quel luna park nel quale li identificava Martin Scorsese qualche anno fa. Se li si prende come una giostra impazzita, allora il divertimento è assicurato, e in questo Deadpool e Wolverine sono forse il film più divertente degli ultimi anni. Lo schema in stile Buddy movie funziona alla grande, la comicità sboccata è irresistibile e le scene action sono tutte ben orchestrate. Qua e là si intravede anche velata critica ai giovani d’oggi, ma troppo poco sviluppata (come del resto tutta la trama) per essere presa sul serio.

I punti chiave…

2 milioni di euro al debutto in Italia, Deadpool e Wolverine sono un caso anche da noi;

oggi 26 luglio scatta il day one anche negli USA, gli analisti prevedono 170 milioni di dollari;

già considerato tra i film più divertenti degli ultimi anni, il cinecomic della Marvel è un action movie sboccato ed estremamente comico.