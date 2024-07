Importante iniziativa in arrivo grazie al nuovo decreto attuativo lanciato dal Ministero dell’Economia e del Lavoro. Stiamo parlando del Superbonus 120, una importante agevolazione fiscale a favore di coloro che assumono nuovo personale a tempo indeterminato. La percentuale sta ad indicare la maxi-deduzione offerta a imprese e professionisti che assumono e in alcuni casi può arrivare addirittura al 130%, qualora l’assunto appartenesse alle cosiddette categorie fragili.

C’è il decreto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato

Il decreto è stato già pubblicato sul sito del ministero delle Finanze e con la firma del ministro Giancarlo Giorgetti è attuativo.

Grazie alla riforma dell’Irpef lanciata lo scorso anno, è quindi possibile inserire la maxideduzione fiscale prevista per le imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato. L’agevolazione in questione è rivolta agli esercenti arti e professioni e ai titolati di reddito d’imposta. Nel decreto si legge: “Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento”. Cosa significa? In soldoni ciò intende che il costo del lavoro che si può dedurre dalle tasse ora è aumentato del 20% rispetto al valore nominale.

Come detto, l’agevolazione aumenta del 10% per quanto riguarda le assunzioni di soggetti appartenenti alle cosiddette categorie fragili. L’ulteriore maggiorazione porta quindi la maxideduzione al 130%. Rientrano in questa categoria le persone disabili, le donne con almeno due figli e i giovani inseriti all’interno degli incentivi previsti per l’occupazione. Sempre all’interno del decreto possiamo leggere: “il costo è incrementato di un ulteriore 10 per cento in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela”.

Superbonus 120, quali sono i requisiti richiesti?

Continuano i progressi del nuovo Governo sul mondo del lavoro. Dopo i dati incoraggianti che registrano il record di occupazione stabile, ora spunta il decreto con il Superbonus 120, atto proprio a incentivare ulteriormente le assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Ma quali sono i requisiti da soddisfare per ottenere questa maxideduzione fiscale? Innanzitutto, lo sconto è applicabile solo se il contratto in questione è in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Inoltre, il numero di lavoratori a tempodeve essere superiore a quello a tempo determinato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.

In altre parole, si deve registrare un incremento del lavoro dipendente a tempo indeterminato, in modo da aumentare la crescita dell’occupazione stabile all’interno del Paese. È inoltre importante precisare che alcune imprese sono però escluse dal Superbonus 120. Si tratta di quelle a liquidazione ordinaria e quelle soggette a liquidazione giudiziale o altri istituti liquidatori. Fondamentale la data d’inizio delle agevolazioni fiscali, le quali verranno applicate solo sulle assunzioni a tempo indeterminato firmate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

