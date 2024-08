Ci siamo, le vacanze sono finite e il Governo torna al lavoro. Pronta la manovra, ma stavolta la Meloni potrebbe pensare di fare la mossa grossa, ossia racimolare un bel gruzzoletto per la finanziaria. In che modo? Si pensa a tagliare gli sgravi fiscali, ma stavolta non ci si accontenta di quelli di poco conto. Secondo i calcoli eliminare le piccole agevolazioni farebbe risparmiare troppo poco, circa 400 milioni di euro in totale. Ecco quindi la trovata, tagliare anche gli sgravi più significativi.

Lacrime e sangue

Chi è che rischia a questo punto?

Ne sono passati di anni da quando Berlusconi definiva la sua stessa manovra lacrime e sangue, mosse a suo dire però necessarie, per quanto dolorose. Ora tocca alla Meloni, e la manovra si fa sempre più preoccupante, soprattuto per i redditi più alti, visto che il taglio agli sgravi fiscali potrebbe stavolta riguardare proprio loro. Già negli ultimi anni ci si era approcciati a mosse del genere, con una franchigia di 260 euro sulle detrazioni per i redditi superiori a 50 mila euro, che in pratica rendeva nulla la riduzione sulle aliquote.

Il Ministro dell’Economia rimane abbottonato sul da farsi, ma si vocifera un taglio che permetterebbe comunque di risparmiare un paio di miliardi di euro. A seguito dei paletti imposti, oggi i redditi più alti continuano a mantenere una importante riduzione, andando a toccare quindi queste agevolazioni si arriverebbe a un risparmio di 1,6 miliardi di euro. C’è però da dire, proprio a ragione dei paletti sopra citati, che tali detrazioni riguardano bonus sull’edilizia settore sul quale c’è poco da intervenire.

Manovra, chi rischia i tagli delle agevolazioni?

Un’altra possibilità sarebbe quella di intervenire sulle deduzioni, ma in questo caso la materia si fa ancora più complessa e il risparmio per il Governo risulterebbe anche minore. La manovra della meloni quindi sembra fortemente orientata verso i tagli alle agevolazioni per i redditi più alti.

I punti più importanti…

il Governo Meloni prepara il piano per la nuova manovra;

nuovi tagli sulle agevolazioni, le detrazioni fiscali e le deduzioni sono le operazioni da portare a termine;

a rischio i redditi più alti.

Oltre a bonus e superbonus per ristrutturazioni ed edilizia, ci sono quelli per le spese sanitaria, per gli interessi sulla prima casa, poi per le spese di istruzione e per la previdenza integrativa. Una combinazione quindi ponderata tra deduzioni e tagli degli sgravi fiscali potrebbe essere l’unica scelta percorribile per arrivare a racimolare i soldi necessari per una nuova finanziaria. Staremo a vedere.