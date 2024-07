È proprio il caso di dirlo, stavolta l’economia è nel pallone. Ma non nel senso di difficoltà o crisi, bensì letteralmente, visto che si parla di calcio. Euro 2024 si è concluso, la Spagna come da pronostico ha alzato la coppa, ma a livello economico è andata oltre le aspettative, visto che l’impatto in borsa è quasi paragonabile a quello della Grecia nel 2004. Per quanto riguarda infatti l’indice azionario paneuropeo STOXX 600 la Spagna ha sovraperformato. Vediamo come si traduce il dato sui mercati.

Una vittoria anche economica

Quando si parla di mondiali ed europei, insomma competizioni ufficiali che riguardano le nazionali di calcio, l’impatto di una vittoria si sente anche sull’economia del Paese che l’ha ottenuta. Per quanto riguarda Euro 2024, l’importante competizione tenutasi quest’anno in Germania e conclusasi la sera di domenica 14 luglio con la finale tra Spagna e Inghilterra, un’interessante studio ci arriva da Freedom24, società internazionale di broker online. Secondo tale analisi la vittoria spagnola dà una bella spinta ai titoli quotati del Paese. Andando poi ad analizzare anche le altre vittorie, solo il Portogallo ha mostrato un ritardo sull’indice paneuropeo STOXX 600, mentre la Grecia nel 2004 ebbe un rialzo del 20% sei mesi dopo la vittoria, così come crebbe anche la Spagna dopo le vittorie nel 2008 e 2012. Mentre gli italiani cercano una correlazione tra gli incentivi fiscali sbagliati e la pessima figura degli Azzurri, gli esperti economisti cercano invece di capire quanto a livello economico il successo della roja ad Euro 2024 ha un impatto in borsa.

Naturalmente, l’incidenza sulla Coppa del Mondo è ancora più alto. Da Freedom24 infatti fanno sapere che chi vince il mondiale di solito supera il mercato mondiale del 3,5% nel mese successivo alla finale. Francesco Bergamini, Head of Representative Office di Freedom24 in Italia, ha dichiarato: “In generale, in assenza di una grave crisi economica, il Paese vincitore dei campionati europei di solito registra un rimbalzo a breve termine del proprio mercato azionario dopo il successo. I dati storici suggeriscono una ripresa a breve termine dopo le vittorie nei tornei più importanti, ma questo effetto tende a scemare nel tempo, poiché i fattori economici più ampi hanno spesso un impatto maggiore. Il vantaggio si riduce infatti notevolmente dopo tre mesi. In definitiva, anche se il sentimento positivo può favorire i mercati nel breve termine, il mercato azionario del paese vincitore di solito perde circa il 4% l’anno successivo”.

Euro 2024, l’impatto sull’economia

Non è solo la borsa a giovarne, ma anche le finanze di altri settori.

Che il pallone generi un’economia florida un po’ in tutto il mondo lo sappiamo da sempre. È innegabile però che Euro 2024 è stato un affare soprattutto per la Germania, il Paese ospitante. In tal caso si parla di circa 2 miliardi di euro di benefit economici, tutti sostanzialmente generati dal turismo, ossia dagli stranieri che sono andati a vedere le partite (almeno la metà di questi 2 miliardi è stata infatti generata da queste entrate). Interessante infine anche l’analisi relativa a quelle che sono le aziende i cui titoli ne beneficeranno in borsa. Su tutte probabilmente c’è Nike, sponsor di Euro 2024 e fornitore delle attrezzature sportive. Secondo glipotrebbe essere addirittura un anno da record.

Si è parlato di turismo, ed è quindi ad aziende come Airbnb e Booking Holdings che gli esperti guardano tra i titoli che maggiormente beneficeranno del riscontro offerto da Euro 2024 sul mercato. Infine c’è Alphabet. La costola di Google continua a registrare grandi numeri, e i ricavi da record degli ultimi tempi sono stati generati soprattutto dagli spot offerti su YouTube. Anche in questo caso però la spinta degli europei potrebbe dare il suo importante contributo.

Riassumendo…

sovraperformance in borsa per la Spagna vincitrice di Euro 2024;

in assenza di crisi economiche, chi vince queste competizioni registra un rimbalzo a breve termine del proprio mercato azionario;

l’evento calcistico ha generato 2 miliardi di euro alla Germania, la nazione ospitante.

Se poi pensiamo che per iil 2024 sono attese ancora le Olimpiadi e le elezioni USA, allora ecco che quest’anno potrebbe essere davvero da record.