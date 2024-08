Importante occasione per tutti coloro che sono in cerca di lavoro, arriva il doppio concorso lanciato dal Ministero della Difesa. Si cercano 1100 nuove unità tra Assistenti e Funzionari. L’economia di un Paese passa necessariamente per l’occupazione lavorativa. Lo sa bene la nostra politica che sta provando a rinfoltire le posizioni disponibili anche all’interno del sistema pubblico nazionale. Vediamo quali sono le mansioni, i requisiti e i titoli.

Una nuova occasione da non perdere

Come dicevamo, una buona economica è fondamentale per un Paese che vuole risorgere e uscire dalla crisi.

essere cittadino italiano;

avere almeno 18 anni;

avere l’idoneità fisica ai ruoli;

godere dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti, dispensati, decaduti o licenziati da impieghi pubblici;

non avere condanne penali;

essere in regola con gli eventuali obblighi di leva.

Ma senza una percentuale minima di tasso di disoccupazione non si può certo giungere a uno scopo così alto. Il Ministero della Difesa ha pubblicato sul portale InPa un doppio concorso. I due bandi sono atti a reclutare 1100 nuovi lavoratori per ruoli non dirigenziali. Per la precisione si tratta di 1.000 posti per il profilo di Assistente in diverse aree e 100 posti per il profilo di Funzionario tecnico. Per partecipare basta registrarsi al portale suddetto e seguire le istruzioni presenti sul sito compilando le domande richieste. Ecco i requisiti richiesti:

Per la figura di assistente basta il diploma, mentre per quella di funzionario occorre una laurea triennale o magistrale.

Doppio concorso, le posizioni aperte

Il mondo del lavoro è sempre in fermentazione, e proprio di recente abbiamo visto come anche le ispezioni sul lavoro irregolare stanno per entrare più nel vivo ma con regolamenti che dovrebbero andare maggiormente incontro ai datori di lavoro. Tornando al doppio concorso proposto dal Ministero della Difesa, ecco tutte le pozioni aperte:

Assistente ai servizi di supporto (codice FT 35) 100 posti;

Assistente ai servizi di vigilanza (codice FT 37) 50 posti;

Assistente sanitario (codice FS 41) 4 posti

Assistente tecnico per l’informatica (codice FT 45) 45 posti

Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici (codice FT 47) 124 posti

Assistente tecnico per la cartografia e la grafica (codice FT 48) 100 posti;

Assistente tecnico chimico-fisico (codice FT 49) 25 posti;

Assistente tecnico artificiere (codice FT 50) 15 posti;

Assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni (codice FT 51) 100 posti;

Assistente tecnico nautico (codice FT 52) 32 posti;

Assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni (codice FT 53) 100 posti;

Assistente tecnico per le lavorazioni (codice FT 54) 200 posti;

Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi (codice FT 55) 105 posti.

Per quanto riguarda invece il concorso per il ruolo di funzionario, ecco le posizioni aperte:

Funzionario tecnico per l’informatica (Codice FT10) 24 posti;

Funzionario tecnico per la cartografia (Codice FT12) 4 posti;

Funzionario tecnico per l’edilizia (Codice FT14) 4 posti;

Funzionario tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni (Codice FT15) 25 posti;

Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici (Codice FT16) 16 posti;

Funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica (Codice FT18) 25 posti;

Funzionario specialista scientifico (Codice FT20) 2 posti.

La scadenza per l’iscrizione al doppio concorso è fissata per il 31 agosto 2024.

Riassumendo…