Il 1° febbraio 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato la sanzione di 880 milioni di euro imposta dalla Commissione Europea nel 2017 all’azienda produttrice di autocarri Scania (“Scania AB”, “Scania CV AB”; e “Scania Deutschland GmbH”;) per la partecipazione al cartello dei camion, attivo tra gennaio 1997 e gennaio 2011. A differenza degli altri membri del cartello, Scania non ha stipulato un accordo con la Commissione e ha presentato ricorso contro la sanzione. Questo ricorso è stato respinto prima dal Tribunale dell’Unione Europea, con sentenza del 2 febbraio 2022, e successivamente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha confermato la sanzione il 1° febbraio 2024.

Si stima che i danni arrecati agli acquirenti di autocarri siano nell’ordine del 10%-12% del prezzo di acquisto, senza considerare gli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data di acquisto (o leasing). Considerando che il danno si è verificato molti anni fa, tali importi possono essere notevolmente rilevanti.

Per i possessori di autocarri di oltre 6 tonnellate di marche come Scania, MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco e DAF, venduti tra il 1997 e il 2011, si presenta ora l’opportunità di richiedere e recuperare i danni subiti a causa della maggiorazione dei prezzi derivata dal cartello. Le sanzioni della Commissione Europea riguardano gli accordi collusivi sui prezzi all’ingrosso e il trasferimento ai clienti dei costi per l’adeguamento alle norme sulle emissioni.

La Proposta di Martingale Risk

Martingale Risk annuncia l’avvio di una causa collettiva nei confronti dell’azienda svedese produttrice di autocarri Scania. La causa è aperta a tutti coloro che, danneggiati dal cartello dei camion, hanno acquistato (anche in leasing) autocarri di Scania o delle aziende MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco e DAF nel periodo 1997-2011.

Martingale Risk Italia Srl offre a tutti i potenziali clienti aventi diritto la possibilità di aderire alla causa collettiva senza costi o spese anticipate.

La remunerazione di Martingale Risk sarà basata esclusivamente su una percentuale degli importi recuperati.

Martingale Risk propone alle aziende interessate un’Analisi Preliminare Gratuita del loro caso, con l’obiettivo di valutare senza impegno la possibilità di partecipare alla causa collettiva e recuperare le perdite.

Martingale Risk ha già recuperato, per conto di centinaia di aziende e investitori italiani, oltre 300 milioni di euro.

Contatti:

https://martingalerisk.com/

Numero verde: 800 057 750

Email: [email protected]

Chatta con Martingale Risk