In arrivo una nuova moneta celebrativa che raffigura lo sbarco in Normandia, si tratta della banconota da zero euro, oggetto da collezione che sicuramente starà stuzzicando la curiosità dei lettori. A cosa serve una moneta del genere e come mai è stata lanciata? L’arrivo è previsto proprio per il mese di luglio prossimo e verrà presentata in edizione limitata, saranno infatti soltanto 3000 i pezzi lanciati in tutta Europa. Scommettiamo che molti si staranno chiedendo come fare per averla, anche se la domanda che più assilla i curiosi è senza dubbio un’altra: a che serve?

I soldi che non ti aspetti

La particolarità dei soldi è proprio quella di darci la possibilità di ottenere della merce in cambio.

Ogni moneta ha il suo valore nominale, ma nel tempo alcune sono diventate dei veri e propri oggetti da collezione, come ad esempio la moneta rara greca che è stata battuta all’asta per 162 mila euro. Ma a cosa serve invece una banconota da 0 euro? In realtà, abbiamo già risposto a questa domanda, si tratta infatti di una banconota celebrativa, e commemora lo, evento storico della seconda guerra mondiale che lo scorso 6 giugno ha compiuto 80 anni ed è stato celebrato dall’incontro tra i presidenti Macron e Biden.

Per l’occasione quindi l’Unione Europea ha pensato bene di commemorare il grande evento con una banconota da zero euro che ricorderà a tutti l’importanza della storia, o quanto meno queste sono le intenzioni. Insomma, la moneta in questione non ha alcun valore nominale, e può avere soltanto eventualmente un valore collezionistico con il passare degli anni. Forse non tutti sanno che in realtà le monete da zero euro non sono una novità. Già da un po’ di tempo, precisamente dal 2015, l’Europa sta lanciando banconote di questo tipo per celebrare importanti avvenimenti storici.

Banconota da zero euro, come averla?

Come detto, queste monete non hanno un valore nominale, né un corso legale, quindi non sono pensate per la libera circolazione, ma servono soltanto come oggetto celebrativo. In parole povere sono dei souvenir storici. La banconota da zero euro che sta per arrivare a luglio è comunque un prodotto artistico di grande levature ed è stata pensata e prodotta seguendo tutti i crismi delle banconote tradizionali. Dal 2015 ad oggi sono state comunque lanciate circa 2500 banconote di questo tipo in alcuni casi il loro valore collezionistico ha raggiunto poi diverse decine di euro, benché a livello nominale valessero appunto zero.

Ma come fare per portarsi a casa questa singolare banconota da zero euro? Solitamente, queste particolari monete si possono acquistare online presso i siti dei musei o altri punti turistici e culturali. La moneta in questione è prodotta da Oberthur Fiduciaire e venduta da Euro Banknote Memory. Si tratta di un prodotto artistico di grande fattura, con tanto di filigrane, ologrammi e inchiostri speciali. Presente anche il numero di serie che va da 000001 a 003000.

I punti chiave…