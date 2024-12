Ci sono delle carriere contributive che permettono di andare in pensione rapidamente e senza dover raggiungere necessariamente i 67 anni di età. Per esempio, con 35 anni di contributi, alcuni contribuenti possono andare in pensione già a 62 anni nel 2025, quindi cinque anni prima dei 67 anni previsti per la pensione di vecchiaia, e con oltre 6 anni in meno di contributi da versare rispetto alla pensione anticipata.

Naturalmente, si tratta di una misura in deroga ai requisiti ordinari e su cui non tutti potranno contare.

Però, è altrettanto vero che nelci saranno contribuenti che potrebbero. Alcuni di questi, per esempio, sono i lettori che ci chiedono spiegazioni nei quesiti sotto riportati.

“Salve, sono interessata a capire se ci sono ancora delle possibilità di andare in pensione con Opzione Donna 2021. Mi spiego meglio. Compio 62 anni nel 2025, nel 2021 mi avevano detto che potevo lasciare il lavoro nella ditta di pulizie dove ho lavorato fino a febbraio scorso. Ho preso qualche mese di NASpI e adesso sono a zero. Se non erro, posso ancora andare in pensione con Opzione Donna o no?”

“Buongiorno, ho 35 anni di contributi e 64 anni di età. Sono disoccupata da 5 anni perché ho dovuto lasciare il lavoro per curare mia madre ammalata, che nel frattempo è deceduta. Non avendo più la sua pensione, come faccio a vivere? Sono un’ex centralinista in un’azienda del settore commercio. Esiste un modo per poter andare in pensione?”

Ecco quando 35 anni di contributi bastano per andare in pensione a 62 anni di età

Potrà sembrare strano, ma la misura di cui parliamo oggi e che risponde a entrambe le nostre lettrici è Opzione Donna. Infatti, nonostante oggi la misura si rivolga solo a categorie prestabilite di lavoratrici e non (invalide, caregiver, addette in servizio di grandi aziende in crisi e licenziate dalle stesse aziende), c’è ancora una possibilità per chi, entro la fine del 2021, aveva già maturato il diritto alla misura.

Parliamo della misura che originariamente prevedeva 35 anni di contributi versati e 58 anni di età per qualsiasi lavoratrice dipendente a prescindere dal lavoro svolto, oppure 59 anni di età per qualsiasi lavoratrice autonoma.

Chi è riuscito a maturare questi requisiti entro la fine del 2021, cioè l’anno precedente l’ultimo anno di funzionamento della vecchia Opzione Donna, oggi può ancora sfruttare i benefici.

Può sembrare strano che una stessa misura sia destinata a una donna che nel 2025 compie 62 anni e a un’altra che invece ne compie 64. Il fattore determinante è il raggiungimento dei requisiti entro il 2021. Ed in entrambi i casi sembra che ci siamo.

Chi ha saltato un treno per Opzione Donna può ancora recuperarlo

A dire il vero, in entrambi i casi poteva essere già il 2024 l’anno buono per il pensionamento. Anzi, consigliamo di andare subito al Patronato a presentare domanda, visto che potrebbero avere una decorrenza della pensione immediata anziché posticiparla al 2025. Fatto sta che entrambe si trovavano ad aver maturato i requisiti per l’Opzione Donna di allora, quella priva di vincoli di platea.

La misura, infatti, oggi è drasticamente cambiata ed anche per il 2025, visto che è stata prorogata dal Governo, sarà soggetta alle limitazioni odierne. Infatti, oggi l’Opzione Donna prevede l’uscita a partire dai 59 anni di età, ma solo per alcune lavoratrici.

Parliamo di licenziate o di lavoratrici alle prese con aziende che hanno tavoli di crisi aperti al Ministero del Made in Italy. Oppure di invalide e caregiver, ma solo se le prime hanno almeno il 74% di invalidità e le seconde una convivenza di almeno 6 mesi pregressi con l’invalido da assistere. Ma soprattutto, per invalide e caregiver, l’uscita a 59 anni di età è ammessa solo in presenza di due o più figli avuti.

Per chi ha avuto un solo figlio, l’età è pari a 60 anni, e senza figli è pari a 61 anni. Sia le varie età da raggiungere che i soliti 35 anni di contributi devono essere completati entro il 31 dicembre 2024 per poter andare in pensione nel 2025.

Come si evince, è sempre entro il 31 dicembre dell’anno precedente la data entro cui centrare i requisiti. Pertanto, chi nel 2025 compie almeno 62 anni di età e, al 31 dicembre 2021, aveva già compiuto 58 anni e possedeva già 35 anni di versamenti, può andare in pensione nel 2025 con Opzione Donna senza limiti.