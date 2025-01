DSU mini con ISEE ordinario e corrente: Cosa comunicare al Caf per avere queste agevolazioni

ISEE standard (o ordinario) Accesso alla maggior parte delle prestazioni sociali (bonus bebè, assegni familiari, sconti su utenze) – Include redditi, patrimoni, composizione del nucleo familiare

– Valido per la maggior parte delle prestazioni agevolate

ISEE Università Richiesto per borse di studio e riduzioni/esenzioni sulle tasse universitarie – Se lo studente non è autonomo, viene incluso nel nucleo familiare dei genitori anche se risiede altrove

– Verifica i requisiti reddituali/patrimoniali specifici per l’accesso ai benefici universitari

ISEE socio sanitario Accesso a prestazioni di assistenza domiciliare o semiresidenziale per persone disabili/non autosufficienti – Possibilità di nucleo familiare “ristretto” per i maggiorenni disabili non coniugati, senza figli

– Prevede agevolazioni e scorporo di redditi/patrimoni in certi casi

ISEE socio sanitario residenze Ottenere agevolazioni per ricoveri presso RSA, RSSA e strutture analoghe – Anche in questo caso si può optare per il nucleo familiare “ristretto”

– Viene integrata una componente aggiuntiva in caso di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare

– Differenzia la situazione economica di chi può contare sull’aiuto dei figli da chi non ne dispone

ISEE minorenni con genitori non coniugati e non conviventi Prestazioni agevolate per minorenni (es. assegni familiari, servizi educativi) – Verifica se e in che misura il reddito del genitore non convivente incide sull’ISEE

– Necessario per determinare l’accesso a prestazioni in favore del minore in caso di genitori separati di fatto