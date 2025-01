Investire oggi? Gli italiani preferiscono risparmiare, ecco i dati

La crescente incertezza economica, le fluttuazioni dei mercati e l’aumento del costo della vita stanno influenzando le abitudini finanziarie degli italiani. In questo contesto, la priorità sembra essere il risparmio piuttosto che l’investimento, come confermano i dati più recenti raccolti da studi e indagini di settore.

Gli italiani scelgono il risparmio agli investimenti

Secondo l’Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2024, il 59,4% degli intervistati ha dichiarato di aver risparmiato nei dodici mesi precedenti. Si tratta di un aumento significativo rispetto al 53,5% del 2022, segnale di una maggiore propensione alla prudenza finanziaria. Tuttavia, nonostante il risparmio in crescita, gran parte degli italiani preferisce mantenere la liquidità sul conto corrente.

Un rapporto di Acri-Ipsos rivela che il 63% degli italiani evita di investire, lasciando i propri risparmi fermi e non sfruttati.

Questa tendenza riflette la sfiducia verso i mercati finanziari, che molti considerano troppo rischiosi o complessi. La memoria delle crisi economiche recenti, unite all’incertezza geopolitica e alle preoccupazioni per l’inflazione, spinge i risparmiatori a optare per soluzioni considerate più sicure, anche a scapito di rendimenti potenzialmente più alti.

Risparmio record, ma poca fiducia negli investimenti

Il patrimonio complessivo degli italiani ha raggiunto livelli record: nel primo trimestre del 2024, i risparmi totali hanno superato i 5.700 miliardi di euro, con un incremento di circa 270 miliardi rispetto all’anno precedente. Questo dato sottolinea una straordinaria capacità di accumulo, ma evidenzia anche una tendenza a non impiegare queste risorse in strumenti di investimento.

I dati suggeriscono che molti italiani preferiscono evitare rischi finanziari, mantenendo il denaro in conti correnti che spesso non offrono interessi significativi.

Questo comportamento è amplificato dall’assenza di educazione finanziaria diffusa, che potrebbe aiutare a comprendere meglio i vantaggi di strategie diversificate e a lungo termine.

Le alternative per chi vuole investire

Nonostante la prevalenza del risparmio, esistono opportunità per chi desidera impiegare i propri fondi in maniera più produttiva. Gli esperti consigliano di considerare investimenti graduali, come i Piani di Accumulo Capitale (PAC), che riducono i rischi associati alla volatilità dei mercati. Anche i titoli di stato italiani, come i BTP a lunga scadenza, stanno attirando l’interesse grazie ai rendimenti recentemente più competitivi.

Inoltre, per chi cerca diversificazione, strumenti come fondi comuni e ETF possono rappresentare una scelta valida, offrendo esposizione a settori specifici o mercati globali con una gestione semplificata. Infine, per chi ha una maggiore propensione al rischio, il mercato immobiliare continua a essere una delle opzioni più solide per proteggere e incrementare il capitale.

Gli italiani, preoccupati dall’incertezza economica e dai rischi percepiti, continuano a privilegiare il risparmio rispetto agli investimenti. Tuttavia, un approccio più consapevole e graduale agli strumenti finanziari potrebbe aiutare a bilanciare meglio prudenza e rendimento. In un’epoca di cambiamenti rapidi, investire con giudizio potrebbe essere la chiave per proteggere e far crescere il proprio patrimonio.

I punti più importanti.